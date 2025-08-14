Polizei und Bergwacht suchen mit Hubschrauber nach vermisster Radfahrerin

Am Mittwochabend hat es in Schwangau (Kreis Ostallgäu) eine größere Vermisstensuche mit einem Hubschrauber gegeben. Wie die Polizei mitteilt, war eine 37-Jährige offenbar nach einer Fahrradtour nicht zurückgekommen, weshalb sie bei den Beamten als vermisst gemeldet wurde.

Polizei startet größere Vermisstensuche in Hohenschwangau

Die Polizei konnte einen Unfall als Grund für ihr Verschwinden nicht ausschließen. Daher begannen Einsatzkräfte der Bergwacht und der Polizei, gemeinsam im Bereich Hohenschwangau, Alpsee und Forggensee nach der Frau zu suchen. Als Unterstützung forderten sie einen Polizeihubschrauber an.

Die Nachtstreife der Wasserschutzpolizei traf die vermeintlich Vermisste letztlich am Ostufer des Forggensees wohlbehalten an. Eine Notlage, wie zunächst befürchtet, gab es nicht.

