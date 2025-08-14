Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Schwangau: Polizei sucht mit Hubschrauber nach vermisster Radfahrerin am Alpsee und Forggensee

Einsatz am Mittwochabend

Polizei und Bergwacht suchen mit Hubschrauber nach vermisster Radfahrerin

Mit einem Hubschrauber suchten Bergwacht und Polizei nach einer vermissten Radfahrerin. Doch der Vorfall klärte sich schnell auf.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Am Mittwochabend ist ein Hubschrauber über Schwangau gekreist.
    Am Mittwochabend ist ein Hubschrauber über Schwangau gekreist. Foto: Ralf Lienert (Symbolbild)

    Am Mittwochabend hat es in Schwangau (Kreis Ostallgäu) eine größere Vermisstensuche mit einem Hubschrauber gegeben. Wie die Polizei mitteilt, war eine 37-Jährige offenbar nach einer Fahrradtour nicht zurückgekommen, weshalb sie bei den Beamten als vermisst gemeldet wurde.

    Polizei startet größere Vermisstensuche in Hohenschwangau

    Die Polizei konnte einen Unfall als Grund für ihr Verschwinden nicht ausschließen. Daher begannen Einsatzkräfte der Bergwacht und der Polizei, gemeinsam im Bereich Hohenschwangau, Alpsee und Forggensee nach der Frau zu suchen. Als Unterstützung forderten sie einen Polizeihubschrauber an.

    Die Nachtstreife der Wasserschutzpolizei traf die vermeintlich Vermisste letztlich am Ostufer des Forggensees wohlbehalten an. Eine Notlage, wie zunächst befürchtet, gab es nicht.

    Mehr Nachrichten aus Füssen und dem Ostallgäu lesen Sie hier.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden