Jetzt ist es amtlich: Seeg bitte die Bürger für die neue Wasserversorgung zur Kasse

Die Gemeinde Seeg ist dabei, ihre Wasserversorgung „von links nach rechts zu drehen“, sagte Bürgermeister Lorenz Schnatterer. Soll heißen: Es stehen mehrere Maßnahmen an, beziehungsweise wurden bereits umgesetzt. Insgesamt investiert die Gemeinde in den nächsten Jahren um die drei Millionen Euro. 20 Prozent davon werden über die Wassergebühren finanziert. Für die anderen 80 Prozent, hat der Gemeinderat jetzt eine Verbesserungsbeitragssatzung beschlossen.
Gemeinderat legt Satzung fest
