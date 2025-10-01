Icon Menü
Seeg hat eine Verbesserungsbeitragssatzung beschlossen, um die Sanierung der Wasserversorgung zu finanzieren.

Gemeinderat legt Satzung fest

Jetzt ist es amtlich: Seeg bitte die Bürger für die neue Wasserversorgung zur Kasse

Seeg investiert rund drei Millionen in ihre Wasserversorung. Um diese zu finanzieren, sollen die Bürger zur Kasse gebeten werden. Das ist der Stand der Dinge.
Von Alexandra Decker
    Der Gemeinderat Seeg hat eine Verbesserungsbeitragssatzung beschlossen, um die Sanierung der Wasserversorgung zu finanzieren. Foto: Benedikt Siegert (Symbolfoto)

    Die Gemeinde Seeg ist dabei, ihre Wasserversorgung „von links nach rechts zu drehen“, sagte Bürgermeister Lorenz Schnatterer. Soll heißen: Es stehen mehrere Maßnahmen an, beziehungsweise wurden bereits umgesetzt. Insgesamt investiert die Gemeinde in den nächsten Jahren um die drei Millionen Euro. 20 Prozent davon werden über die Wassergebühren finanziert. Für die anderen 80 Prozent, hat der Gemeinderat jetzt eine Verbesserungsbeitragssatzung beschlossen.

