So hat Sandra Manowski ihre erste Saison im Goldhasen am Schwaltenweiher erlebt

Der Sprung aus einer Festanstellung in die Selbstständigkeit ist nicht ohne Risiko. Sandra Manowski hat ihn trotzdem gewagt – und bereut es nicht. „Das war die beste Entscheidung meines Lebens“, blickt sie auf ihre erste Saison als Pächterin der Seeterrasse Goldhasen am Schwaltenweiher zurück. Nun hofft sie darauf, den kleinen Kiosk an dem beliebten Badesee auch im kommenden Jahr betreiben zu dürfen.

Mit der Übernahme des kleinen Lokals mit Terrasse am Westufer verwirklichte sich die junge Frau aus Kempten im Frühjahr ihren großen Traum. Zuletzt arbeitete die gelernte Laborantin als Ingenieurin in Biberach an der Riß. Doch irgendwann habe sie festgestellt, dass sie sich verändern möchte und nahm sich ein Jahr Auszeit. Mehr durch Zufall stieß sie schließlich auf das Pächtergesuch für den Goldhasen, bewarb sich und setzte sich prompt gegen über 100 Mitbewerber durch.

So hat Sandra Manowski den ersten Sommer am Schwaltenweiher erlebt

Einen turbulenten und arbeitsreichen Sommer später ist sie mehr denn je überzeugt davon, dass der Schritt die richtige Entscheidung war. „Ich hätte nie mit so vielen positiven Erlebnissen und Begegnungen gerechnet“, erzählt sie. Am Anfang sei sie von den Einheimischen zwar „noch ein bisschen beschnuppert“ worden. Doch nach einem gegenseitigen Kennenlernen sei die Zahl ihrer Stammgäste schnell gewachsen. „Dass meine laute und etwas komische Art gut angekommen ist“, freue sie am meisten, lacht sie.

Dabei waren die ersten Wochen alles andere als leicht für die zierliche 39-Jährige. „Am Anfang habe ich Zeit gebraucht, reinzukommen“, erzählt die Kemptenerin. „Ich habe mir einfach zu viel zugemutet. Das war holprig und verdammt anstrengend.“ An manchen Hochsommertagen mit rappelvoller Badewiese sei sie bis zu 12 Stunden vor Ort gewesen. Geholfen haben ihr in dieser Phase ihre Erfahrungen in der Gastronomie, die sie mit Nebenjobs auf mehreren Berghütten gesammelt hat. Unter anderem arbeitete sie bereits auf der Neumayr-Hütte in Rettenberg, der Ostlerhütte auf dem Breitenberg und der Enzianstube auf der Nesselwanger Alpspitz. Und auf die helfenden Hände ihrer sieben Saisonkräfte habe sie sich ohnehin immer verlassen können.

Sandra Manowski würde die Seeterrasse Goldhasen gerne weiter betreiben

Froh ist sie auch, dass sich niemand am Kiosk zu schaffen und etwas mutwillig kaputt gemacht habe. „Manche Menschen haben aber gerne ihren Hausmüll am Kiosk hinterlassen, was nicht schön ist. Aber ich bin mir sicher, dass diese Leute für nächstes Jahr Besserung geloben“, schmunzelt sie.

Apropos nächstes Jahr: Manowski hofft, auch im kommenden Sommer den Goldhasen betreiben zu dürfen. „Ich würde es sehr gerne weitermachen“, betont sie. Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung stehen demnächst an.