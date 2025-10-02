Stadt Füssen übernimmt wieder Pflege der Friedhöfe

Hecken wuchern, manche Wege sind zugewachsen – diese Kritik am Zustand des Waldfriedhofs war zuletzt im Füssener Bauausschuss laut geworden. Schon damals hatte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) angekündigt, dass die Kommune die Pflege des Gottesackers wieder selbst übernehmen wolle. Am Dienstagabend war dies Thema im Stadtrat, die Kommunalpolitiker unterstützten einstimmig Eichstetters Vorschlag. Damit wird die Stadt Füssen ab dem kommenden Jahr die Bewirtschaftung ihrer Friedhöfe in eigener Regie durchführen.

