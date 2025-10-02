Icon Menü
Füssen

Stadt Füssen übernimmt wieder Pflege der Friedhöfe

In der Vergangenheit hatte es immer wieder Kritik am Zustand des Waldfriedhofs gegeben. Die neue Regelung ab 2026 soll auch wirtschaftlicher sein.
Von Heinz Sturm
    Die Stadt Füssen wird den Waldfriedhof und den städtischen Friedhof in Hopfen am See ab dem kommenden Jahr wieder selbst bewirtschaften.
    Hecken wuchern, manche Wege sind zugewachsen – diese Kritik am Zustand des Waldfriedhofs war zuletzt im Füssener Bauausschuss laut geworden. Schon damals hatte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) angekündigt, dass die Kommune die Pflege des Gottesackers wieder selbst übernehmen wolle. Am Dienstagabend war dies Thema im Stadtrat, die Kommunalpolitiker unterstützten einstimmig Eichstetters Vorschlag. Damit wird die Stadt Füssen ab dem kommenden Jahr die Bewirtschaftung ihrer Friedhöfe in eigener Regie durchführen.

