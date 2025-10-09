Icon Menü
Städtebauförderung: Wie Schwangau davon profitieren will

Städtebauförderung für Schwangau

Schwangau will Fördermittel für den Ortskern sichern

Vorbereitende Untersuchungen liegen nun vor. Für welche Projekte die Gemeinde auf Geld von der Städtebauförderung hofft. Und wie auch die Bürger davon profitieren können.
Von Heinz Sturm
    Blick auf den Kurpark in Schwangau. Für die Sanierung und Umgestaltung auch dieses Areals hofft die Gemeinde auf Städtebaufördermittel. Im Vorgriff wurde bereits der neue Spielplatz (Mitte) gefördert. Foto: Benedikt Siegert

    Fast zwei Jahre nach der Auftragsvergabe liegt nun der Entwurf für die Vorbereitenden Untersuchungen für Schwangau vor – ein wichtiger Schritt, um in den Genuss von Städtebaufördermitteln zu kommen. Denn die Gemeinde will vor allem im Ortskern und im Kurpark städtebauliche Missstände beseitigen und gezielt positive Entwicklungen anstoßen – und das mithilfe von üppigen staatlichen Finanzspritzen. Ziel ist es, Schwangau als lebendigen und attraktiven Ort für Wohnen, Arbeiten und Leben weiterzuentwickeln. Bis dies alles umgesetzt ist, werden allerdings noch viele Jahre ins Land streichen. Als nächsten Verfahrensschritt beschloss der Gemeinderat, dass der Entwurf der Vorbereitenden Untersuchungen jetzt öffentlich ausgelegt wird.

