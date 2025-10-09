Schwangau will Fördermittel für den Ortskern sichern

Fast zwei Jahre nach der Auftragsvergabe liegt nun der Entwurf für die Vorbereitenden Untersuchungen für Schwangau vor – ein wichtiger Schritt, um in den Genuss von Städtebaufördermitteln zu kommen. Denn die Gemeinde will vor allem im Ortskern und im Kurpark städtebauliche Missstände beseitigen und gezielt positive Entwicklungen anstoßen – und das mithilfe von üppigen staatlichen Finanzspritzen. Ziel ist es, Schwangau als lebendigen und attraktiven Ort für Wohnen, Arbeiten und Leben weiterzuentwickeln. Bis dies alles umgesetzt ist, werden allerdings noch viele Jahre ins Land streichen. Als nächsten Verfahrensschritt beschloss der Gemeinderat, dass der Entwurf der Vorbereitenden Untersuchungen jetzt öffentlich ausgelegt wird.

