Eisenberger ist begeistert für die „Sache Jesu“

Sechs Männer aus Pfarreien des Bistums Augsburg werden am Samstag, 11. Oktober, im Hohen Dom durch Bischof Dr. Bertram Meier zu Ständigen Diakonen geweiht. „Diene aus der Kraft, die Gott verleiht“ (erster Petrusbrief) lautet der gemeinsame Weihespruch der auffallend vielen Diakonanwärter. Einer davon ist Stephan Weiß aus Eisenberg. Nach einer rund neunjährigen Ausbildung, einer theologischen Qualifizierung, durch einen Fernkurs in Würzburg und der berufsbegleitenden Ausbildung in Marktoberdorf und der Nachbarpfarrei Pfronten-Nesselwang freut sich der 42-Jährige nun auf den Startschuss als ständiger Diakon mit Zivilberuf. Bereits am Sonntag, 12. Oktober, um 10.30 Uhr wird er bei einer feierlichen Einführung in der Nikolauskirche in Pfronten seinen Dienst in der PG Pfronten-Nesselwang mit einem Stellenumfang von sechs Wochenstunden beginnen.

