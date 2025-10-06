Icon Menü
Eisenberger ist begeistert für die „Sache Jesu“

Stephan Weiß aus Eisenberg wird nun zum Diakon geweiht. Drei Weltjugendtage waren für ihn wie wegweisende Leuchttürme, die seine Biografie nachhaltig prägen sollten.
Von Martina Gast
    Am 11. Oktober wird Stephan Weiß aus Eisenberg zum ständigen Diakon im Zivilberuf geweiht. In der Pfarreiengemeinschaft Pfronten-Nesselwang wird er ab dem 12. Oktober in seine Dalmatik, die Amtskleidung des Diakons, schlüpfen und freut sich schon auf seine vielfältigen Aufgaben.
    Am 11. Oktober wird Stephan Weiß aus Eisenberg zum ständigen Diakon im Zivilberuf geweiht. In der Pfarreiengemeinschaft Pfronten-Nesselwang wird er ab dem 12. Oktober in seine Dalmatik, die Amtskleidung des Diakons, schlüpfen und freut sich schon auf seine vielfältigen Aufgaben. Foto: Martina Gast

    Sechs Männer aus Pfarreien des Bistums Augsburg werden am Samstag, 11. Oktober, im Hohen Dom durch Bischof Dr. Bertram Meier zu Ständigen Diakonen geweiht. „Diene aus der Kraft, die Gott verleiht“ (erster Petrusbrief) lautet der gemeinsame Weihespruch der auffallend vielen Diakonanwärter. Einer davon ist Stephan Weiß aus Eisenberg. Nach einer rund neunjährigen Ausbildung, einer theologischen Qualifizierung, durch einen Fernkurs in Würzburg und der berufsbegleitenden Ausbildung in Marktoberdorf und der Nachbarpfarrei Pfronten-Nesselwang freut sich der 42-Jährige nun auf den Startschuss als ständiger Diakon mit Zivilberuf. Bereits am Sonntag, 12. Oktober, um 10.30 Uhr wird er bei einer feierlichen Einführung in der Nikolauskirche in Pfronten seinen Dienst in der PG Pfronten-Nesselwang mit einem Stellenumfang von sechs Wochenstunden beginnen.

