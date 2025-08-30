Icon Menü
Magnus-Tag auf dem Tegelberg: Besonderes Extra für alle Namensträger

Anlässlich des Magnus-Tages und dem einjährigen Bestehen des Magnusmarterls findet auf dem Tegelberg eine Messe statt. Diese Extras sind unter anderem geboten.
Von Azaria Kretzinger
    • |
    • |
    • |
    Auf dem Tegelberg bei Schwangau wird das vor einem Jahr eingeweihte Magnusmarterl symbolisch zum Ort der Besinnung. Dieses Jahr findet anlässlich des Magnus-Tages eine besondere Bergmesse statt.
    Auf dem Tegelberg bei Schwangau wird das vor einem Jahr eingeweihte Magnusmarterl symbolisch zum Ort der Besinnung. Dieses Jahr findet anlässlich des Magnus-Tages eine besondere Bergmesse statt. Foto: Tegelbergbahn / Michael Helmer

    Am 6. September wird zum Gedenken des Heiligen Magnus der sogenannte Magnus-Tag gefeiert. Vor einem Jahr wurde das Magnusmarterl auf dem Tegelberg bei Schwangau dem Heiligen Magnus geweiht und feiert nun sein einjähriges Bestehen. Die Tegelbergbahn lädt zu einer besonderen Bergmesse ein.

    Magnus-Tag in Schwangau: Besondere Bergmesse auf dem Tegelberg

    Am Magnusmarterl, dem Ort der Besinnung auf dem Tegelberg, findet eine ökumenische Messe statt. Diese soll von einem katholischen und evangelischen Geistlichen gemeinsam gestaltet werden, heißt es in einer Mitteilung der Tegelbergbahn. Die Bergmesse soll von Alphornklängen musikalisch begleitet werden.

    Für alle Gäste, die den Namen Magnus tragen, soll es ein besonderes Extra geben: eine kostenlose Berg- und Talfahrt mit der Tegelbergbahn, sowie ein Weißwurstfrühstück im Panoramarestaurant.

    Tegelbergbahn lädt zur Bergmesse auf den Tegelberg bei Schwangau ein

    Die Messe findet nur bei trockener Witterung statt und startet um 11 Uhr. Die Tegelbergbahn öffnet um 9 Uhr.

