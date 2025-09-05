Spendenaktion nach schwerem Unfall auf der B16: „Wir hoffen auf ein Wunder“

Auch eineinhalb Wochen nach dem schweren Unfall auf der B16 zwischen Rieden und Roßhaupten kämpften der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 41-Jahre alter Familienvater aus Roßhaupten, und sein sieben Monate alter Sohn am Freitag um ihr Leben. Beide befinden sich nach wie vor in einem kritischen Zustand. Unterdessen hat die Schwägerin des Mannes auf der Online-Plattform GoFundMe eine Spendenaktion für die Familie ins Leben gerufen. Bis Freitagnachmittag gingen dort rund 59.000 Euro ein. Doch neben einer Welle der Hilfsbereitschaft sieht sich die junge Frau aus Pfronten auch heftigen Angriffen in den Sozialen Medien ausgesetzt.
Familienvater in Lebensgefahr
