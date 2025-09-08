Icon Menü
Unfall auf Parkplatz: Betrunkener Autofahrer fährt Reisebus an und flüchtet

Schwangau

Trotz Fahrverbot am Steuer: Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Reisebus

Auf einem Parkplatz in Schwangau ist ein offenbar betrunkener Autofahrer in einen Reisebus gefahren. Anschließend fuhr der Autofahrer weiter.
Von Allgäuer Zeitung
    In Schwangau hat ein Autofahrer einen Reisebus beschädigt. Nach dem Unfall soll der Mann geflüchtet sein. Aus gutem Grund, wie die Polizei später feststellte.
    In Schwangau hat ein Autofahrer einen Reisebus beschädigt. Nach dem Unfall soll der Mann geflüchtet sein. Aus gutem Grund, wie die Polizei später feststellte. Foto: picture alliance/dpa | David Inderlied (Symbolbild)

    In Schwangau hat ein Autofahrer am Sonntag auf einem Parkplatz einen Reisebus beschädigt. Der Mann soll dabei betrunken gewesen sein. Die Polizei ermittelt jetzt gegen ihn, unter anderem wegen Unfallflucht.

    Unfall beim Ausparken: Autofahrer beschädigt Reisebus in Schwangau

    Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Sonntagnachmittag auf einem Supermarktparkplatz in Schwangau. Demnach hatte der 61-jährige Autofahrer rückwärts ausgeparkt und dabei mit seinem Wagen einen geparkten Reisebus beschädigt. Gegenüber dem Busfahrer gab er dann an, nur kurz nach Hause zu fahren und gleich wiederzukommen. Nachdem der Autofahrer allerdings nach einer Stunde immer noch nicht erschienen war, rief der Busfahrer die Polizei.

    Betrunken und kein Führerschein

    Die Polizei fand den Unfallverursacher schließlich an seiner Wohnanschrift. Da bei den Beamten der Verdacht aufkam, dass der 61-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand, ordneten sie eine Blutentnahme an. Die Polizei stellte außerdem fest, dass gegen den Mann ein Fahrverbot bestand. Bei dem Unfall entstand der Polizei zufolge ein Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Den 61-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren.

