So war der „kleine, heimelige“ Viehscheid in Zell bei Eisenberg im Ostallgäu

Strahlender Herbstsonnenschein, festlich geschmückte Jungrinder und viele gut gelaunte Besucher: Der Viehscheid in Zell, Gemeinde Eisenberg, zeigte sich am Samstag von seiner schönsten Seite. Sehr viele Besucherinnen und Besucher säumten die Straßen, um den Almabtrieb von der Schlossbergalm mitzuerleben. Eine junge Frau war mit ihrer Familie sogar eigens aus Ehingen bei Ulm angereist: „Wir wollten auf einen kleinen, heimeligen Viehscheid“, erzählte sie kurz vor Beginn. „Die Viehscheide wie Pfronten oder Oberstdorf waren uns einfach zu groß. Ich bin gespannt, wie es wird – und ob wir Viehscheid-Fans werden.“
Eisenberg
