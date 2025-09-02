Icon Menü
VilsArt Konzertsommer: Außerfernerin Miriam Reinstadler glänzt bei ihrem Heimspiel in St. Anna in Vils

Kammermusik ganz groß

Bei den VilsArt Sommerkonzerten glänzt ein junges Trio in der Wallfahrtskirche St. Anna

Die Außerfernerin Miriam Reinstadler bringt zu ihrem Heimspiel zwei weitere herausragende junge Künstler mit. Das Publikum ist begeistert.
Von Jürgen Gerrmann
    Miriam Reinstadler (Geige), Batia Murvitz (Klavier) und Alessio Dainese (Horn) beeindrucken das Publikum in St. Anna in Vils. Foto: Jürgen Gerrmann

    Ein wahres Kleinod ist die Annakapelle bei der Hammerschmiede in Vils. Also im Grunde des ideale Ambiente für die Kleinode der Kammermusik, mit denen Miriam Reinstadler (Geige), Batia Murvitz (Klavier) und Alessio Dainese (Horn) am Samstagabend den VilsArt Konzertsommer bereicherten. Für die Außerfernerin Reinstadler bedeutete dieser Konzertabend ein Heimspiel – kein Wunder, dass kein Platz in der kleinen Wallfahrtskirche frei blieb. Mitgebracht hatte sie dazu zwei weitere herausragende jungen Künstler: die israelische Pianistin Murvitz und den Bozener Hornisten Dainese. Es war einfach brillant, wie sich die drei Akteure an diesem Abend nicht nur ergänzten, sondern beflügelten und bereicherten. Und ihrem Publikum eine Sternstunde der Kammermusik schenkten.

