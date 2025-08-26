Kammermusik der Extraklasse

Seit mehreren Jahren veranstaltet der Kulturverein VilsArt in der St.-Anna-Kirche bei der Hammerschmiede hochkarätige Kammermusikkonzerte, die iviele Interessierte aus nah und fern gefunden haben. Das Gotteshaus zeigt sich immer wieder als ein idealer Konzertraum. Für Reinhold Schrettl, Vorsitzender der Kulturinitiative, ist es ddennoch manchmal gar nicht so einfach, neue Gruppen zu finden. Diesmal war es ein Buchpaket, das er verschickt und damit den Kontakt hergestellt hat. So begeisterten die Geigerin Lea Brückner und der Gitarrist Gábor Ladányi mit einem Programm der Extraklasse.

