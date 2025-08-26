Icon Menü
Geigerin Lea Brückner und der Gitarrist Gábor Ladányi begeistern mit hochkarätiger Kammermusik bei VilsArt in Vils

Duo begeistert

Kammermusik der Extraklasse

Hochkarätige Kammermusik in der St.-Anna-Kirche. Die Geigerin Lea Brückner und der Gitarrist Gábor Ladányi begeistert mit einer genialen Mischung aus Klassik und Weltmusik.
    Virtuosität und Spielfreude pur mit dem Duo Lea Brückner (Violine) und Gábor Ladányi (Gitarre) bei VilsArt.
    Virtuosität und Spielfreude pur mit dem Duo Lea Brückner (Violine) und Gábor Ladányi (Gitarre) bei VilsArt. Foto: Klaus Wankmiller

    Seit mehreren Jahren veranstaltet der Kulturverein VilsArt in der St.-Anna-Kirche bei der Hammerschmiede hochkarätige Kammermusikkonzerte, die iviele Interessierte aus nah und fern gefunden haben. Das Gotteshaus zeigt sich immer wieder als ein idealer Konzertraum. Für Reinhold Schrettl, Vorsitzender der Kulturinitiative, ist es ddennoch manchmal gar nicht so einfach, neue Gruppen zu finden. Diesmal war es ein Buchpaket, das er verschickt und damit den Kontakt hergestellt hat. So begeisterten die Geigerin Lea Brückner und der Gitarrist Gábor Ladányi mit einem Programm der Extraklasse.

