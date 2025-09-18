Icon Menü
Bewerber klagt: Ist alles ordnungsgemäß über die Bühne gegangen beim Verkauf der städtischen Grundstücke im Füssener Weidach

Kritik an Bauplatz-Vergabe

Schwere Vorwürfe in Füssen: Gab es „Mauscheleien“ im Weidach?

Ist alles ordnungsgemäß über die Bühne gegangen beim Verkauf der städtischen Grundstücke im Weidach? Das Problem mit dem Wort Einheimischen-Modell.
Von Heinz Sturm
    Der Bauzeitenplan für das neue Füssener Wohngebiet Weidach-Nord liegt im Zeitplan. In den kommenden Wochen beginnen die Spartenarbeiten, darunter der Einbau moderner Glasfaserleitungen sowie weiterer Versorgungsleitungen. Foto: Stadt Füssen, Felix Blersch

    Im Baugebiet Weidach – O75 wird die Stadt Füssen „attraktiven Wohnraum für unsere einheimische Bevölkerung“ schaffen, teilte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) vor wenigen Wochen mit. Wer in den Genuss eines Grundstücks mit günstigeren Preisen kommen wollte, musste in einem Punkteverfahren möglichst gut abschneiden. Hilfreich war hierbei etwa der Einsatz als Übungsleiter bei einem Füssener Verein. Klingt alles nach einem Einheimischen-Modell.

