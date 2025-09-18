Schwere Vorwürfe in Füssen: Gab es „Mauscheleien“ im Weidach?

Im Baugebiet Weidach – O75 wird die Stadt Füssen „attraktiven Wohnraum für unsere einheimische Bevölkerung“ schaffen, teilte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) vor wenigen Wochen mit. Wer in den Genuss eines Grundstücks mit günstigeren Preisen kommen wollte, musste in einem Punkteverfahren möglichst gut abschneiden. Hilfreich war hierbei etwa der Einsatz als Übungsleiter bei einem Füssener Verein. Klingt alles nach einem Einheimischen-Modell.

