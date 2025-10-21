Mehr als nur ein Bauwerk

Zum Jubiläum und Patrozinium der St. Ulrichskirche in Seeg war Festzelebrant Weihbischof Dr. Dr. Anton Losinger aus Augsburg gekommen. Gemeinsam mit den vielen Gottesdienstbesuchern feierte der Festzelebrant den Höhepunkt und Abschluss eines besonderen Gedenkjahres anlässlich 300 Jahren Kirche in Seeg. Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten setzte er im übertragenen Sinne den Schlussstein auf ein Feierjahr voller ganz persönlicher Blicke auf die Heimat Kirche und ihren Patron, den Heiligen Ulrich.

