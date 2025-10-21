Icon Menü
Weihbischof Anton Losinger hält Festpredigt anlässlich 300 Jahre Kirche St. Ulrich in Seeg

300 Jahre St. Ulrich in Seeg

Mehr als nur ein Bauwerk

Beim Festgottesdienst zum Jubiläum der Seeger St. Ulrichskirche hält Weihbischof Losinger die Festpredigt. Warum für ihn jeder Mensch ein Baustein des Gotteshauses ist.
    Pater Shiju Pulickal (von links), Pfarrer Martin Stefan Weber, Weihbischof Dr. Dr. Losinger und Ruhestandsseelsorger Willi Berchtold beim Festgottesdienst anlässlich des 300-jährigen Jubiläums der Seeger Kirche St. Ulrich.
    Pater Shiju Pulickal (von links), Pfarrer Martin Stefan Weber, Weihbischof Dr. Dr. Losinger und Ruhestandsseelsorger Willi Berchtold beim Festgottesdienst anlässlich des 300-jährigen Jubiläums der Seeger Kirche St. Ulrich. Foto: Martina Gast

    Zum Jubiläum und Patrozinium der St. Ulrichskirche in Seeg war Festzelebrant Weihbischof Dr. Dr. Anton Losinger aus Augsburg gekommen. Gemeinsam mit den vielen Gottesdienstbesuchern feierte der Festzelebrant den Höhepunkt und Abschluss eines besonderen Gedenkjahres anlässlich 300 Jahren Kirche in Seeg. Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten setzte er im übertragenen Sinne den Schlussstein auf ein Feierjahr voller ganz persönlicher Blicke auf die Heimat Kirche und ihren Patron, den Heiligen Ulrich.

