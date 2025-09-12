Was wird aus dem alten Schwesternheim auf der Nesselwanger Zillhalde?

Seit Ende 2023 die letzten Schönstätter Marienschwestern das Heim auf der Zillhalde verlassen haben, liegt der Gebäudekomplex im Dornröschenschlaf. Doch nun scheint Bewegung in die Angelegenheit zu kommen: Am Dienstagabend sollten die Pläne der neuen Eigentümer, die Kaufbeurer Immo Holding GmbH, für das Areal im Marktgemeinderat vorgestellt werden. Bürgermeister Pirmin Joas nahm den Tagesordnungspunkt jedoch kurzfristig von der Tagesordnung.
Gemeinderat Nesselwang
