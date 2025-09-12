Icon Menü
Wie geht es weiter mit dem Schwesternheim auf der Nesselwanger Zillhalde? Vorstellung der Pläne vertagt

Gemeinderat Nesselwang

Was wird aus dem alten Schwesternheim auf der Nesselwanger Zillhalde?

Mit Spannung war die Vorstellung der Pläne für das ehemalige Nesselwanger Schwesternheim erwartet worden. Warum die Erwartungen der Bürger enttäuscht wurden.
Von Matthias Matz
    •
    •
    •
    Wie es mit dem ehemaligen Schwesternheim auf der Nesselwanger Zillhalde weitergeht, bleibt zunächst weiter unklar.
    Wie es mit dem ehemaligen Schwesternheim auf der Nesselwanger Zillhalde weitergeht, bleibt zunächst weiter unklar. Foto: Markus Röck (Archiv)

    Seit Ende 2023 die letzten Schönstätter Marienschwestern das Heim auf der Zillhalde verlassen haben, liegt der Gebäudekomplex im Dornröschenschlaf. Doch nun scheint Bewegung in die Angelegenheit zu kommen: Am Dienstagabend sollten die Pläne der neuen Eigentümer, die Kaufbeurer Immo Holding GmbH, für das Areal im Marktgemeinderat vorgestellt werden. Bürgermeister Pirmin Joas nahm den Tagesordnungspunkt jedoch kurzfristig von der Tagesordnung.

