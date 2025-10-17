Absturz mit Mountaincart: Jugendlicher bei Unfall in Bolsterlang schwer verletzt

Am Donnerstagnachmittag ist ein 13-Jähriger mit einem sogenannten Mountaincart an der Hörnerbahn abgestürzt. Dabei wurde der Jugendliche schwer verletzt.

Jugendlicher stürzt mit Mountaincart Abhang hinunter

Der Polizei zufolge war der Jugendliche auf der Abfahrt von der Mittelstation der Hörnerbahn abgestürzt. Der 13-Jährige war die Straße heruntergefahren, als er wegen der Fehlbedienung der beiden Bremsen von der Fahrbahn abkam, so die Polizei. Anschließend stürzte der Teenager mitsamt dem Mountaincart knapp 30 Meter einen Abhang hinunter.

13-Jähriger nach Unfall in Bolsterlang schwer verletzt

Bei dem Unfall erlitt der Jugendliche schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Dem Polizeibericht zufolge mussten die Bergwacht Sonthofen, der Rettungsdienst und Einsatzkräfte der Polizei Sonthofen zur Bergung und Versorgung des Verletzten ausrücken.

