Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

Absturz mit Mountaincart: Jugendlicher bei Unfall in Bolsterlang schwer verletzt - Bergwacht im Einsatz

Bergwacht im Einsatz

Absturz mit Mountaincart: Jugendlicher bei Unfall in Bolsterlang schwer verletzt

In Bolsterlang ist ein Jugendlicher am Donnerstag schwer verunglückt. Der 13-Jährige war mit einem Mountaincart mehrere Meter einen Abhang hinabgestürzt.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    In Bolsterlang ist ein Jugendlicher bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 13-Jährige war an der Hörnerbahn mit einem Mountaincart einen Abhang hinabgestürzt.
    In Bolsterlang ist ein Jugendlicher bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 13-Jährige war an der Hörnerbahn mit einem Mountaincart einen Abhang hinabgestürzt. Foto: IMAGO / Zink (Symbolbild)

    Am Donnerstagnachmittag ist ein 13-Jähriger mit einem sogenannten Mountaincart an der Hörnerbahn abgestürzt. Dabei wurde der Jugendliche schwer verletzt.

    Jugendlicher stürzt mit Mountaincart Abhang hinunter

    Der Polizei zufolge war der Jugendliche auf der Abfahrt von der Mittelstation der Hörnerbahn abgestürzt. Der 13-Jährige war die Straße heruntergefahren, als er wegen der Fehlbedienung der beiden Bremsen von der Fahrbahn abkam, so die Polizei. Anschließend stürzte der Teenager mitsamt dem Mountaincart knapp 30 Meter einen Abhang hinunter.

    13-Jähriger nach Unfall in Bolsterlang schwer verletzt

    Bei dem Unfall erlitt der Jugendliche schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Dem Polizeibericht zufolge mussten die Bergwacht Sonthofen, der Rettungsdienst und Einsatzkräfte der Polizei Sonthofen zur Bergung und Versorgung des Verletzten ausrücken.

    Weitere Nachrichten aus dem Oberallgäu finden Sie hier.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden