Ärztehaus im Kleinwalsertal einen Schritt weiter: Zwei Ärzte wohl schon sehr sicher an Bord

Von einem historischen Tag sprach Mittelbergs Bürgermeister Joachim Fritz (FPF), nachdem die Gemeindevertreter einstimmig beschlossen hatten, die Verträge mit der AKS Gesundheit, einem Dienstleister im Bereich Gesundheit, Prävention und Rehabilitation, zu unterzeichnen und damit den Weg fürs Ärztehaus in Hirschegg endgültig freizumachen. Denn seit Jahren ist die ärztliche Grundversorgung im Kleinwalsertal nicht mehr gegeben. Derzeit ist von vier Stellen für Kassenärzte lediglich eine besetzt.
„Historischer Tag“
