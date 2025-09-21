Icon Menü
Ärztehaus Kleinwalsertal: Gemeinderat beschließt Verträge mit AKS Gesundheit

„Historischer Tag“

Ärztehaus im Kleinwalsertal einen Schritt weiter: Zwei Ärzte wohl schon sehr sicher an Bord

AKS-Geschäftsführer Georg Posch informiert über den aktuellen Stand. Der Bau könnte bald starten und bei den Arztstellen sieht es wohl „ganz gut“ aus.
Von Luke Maguire
    Wenn alles glattläuft, könnten die Bauarbeiten fürs Ärztehaus in Hirschegg noch in diesem Jahr beginnen.
    Wenn alles glattläuft, könnten die Bauarbeiten fürs Ärztehaus in Hirschegg noch in diesem Jahr beginnen. Foto: Lukas Herr

    Von einem historischen Tag sprach Mittelbergs Bürgermeister Joachim Fritz (FPF), nachdem die Gemeindevertreter einstimmig beschlossen hatten, die Verträge mit der AKS Gesundheit, einem Dienstleister im Bereich Gesundheit, Prävention und Rehabilitation, zu unterzeichnen und damit den Weg fürs Ärztehaus in Hirschegg endgültig freizumachen. Denn seit Jahren ist die ärztliche Grundversorgung im Kleinwalsertal nicht mehr gegeben. Derzeit ist von vier Stellen für Kassenärzte lediglich eine besetzt.

