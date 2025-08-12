Alpsee-Grünten-Tourismus trennt sich von Geschäftsführer

Die Alpsee-Grünten Tourismus GmbH (AGT) und ihr bisheriger Geschäftsführer Bertram Vogel haben die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beendet. Das gab die Gesellschaft jetzt in einer Pressemitteilung bekannt. Grund für die Entscheidung seien „unterschiedliche Auffassungen über die strategische und operative Ausrichtung des Unternehmens“. Die AGT ist die Tourismus- Dachorganisation der Städte Sonthofen und Immenstadt und der Orte Rettenberg, Blaichach und Burgberg.

