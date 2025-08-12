Icon Menü
Alpsee Grünten Tourismus: Geschäftsführer muss gehen

Wechsel

Alpsee-Grünten-Tourismus trennt sich von Geschäftsführer

Bertram Vogel war seit Januar Geschäftsführer der Tourismusorganisation. Wie die Verantwortlichen den Schritt begründen und wer jetzt Verantwortung übernimmt.
Von Michael Mang
    Betram Vogel war seit 1. Januar 2025 Geschäftsführer der Alpsee-Grünten-Tourismus GmbH.
    Betram Vogel war seit 1. Januar 2025 Geschäftsführer der Alpsee-Grünten-Tourismus GmbH. Foto: Franz Summerer

    Die Alpsee-Grünten Tourismus GmbH (AGT) und ihr bisheriger Geschäftsführer Bertram Vogel haben die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beendet. Das gab die Gesellschaft jetzt in einer Pressemitteilung bekannt. Grund für die Entscheidung seien „unterschiedliche Auffassungen über die strategische und operative Ausrichtung des Unternehmens“. Die AGT ist die Tourismus- Dachorganisation der Städte Sonthofen und Immenstadt und der Orte Rettenberg, Blaichach und Burgberg.

