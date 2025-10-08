Icon Menü
Alpwege im Bolgental und das „Königssträßle“ am Grünten sind für 1,7 Millionen Euro saniert worden

Viel Geld für zwei Alpwege

1,7 Millionen Euro kostet die Sanierung von zwei Alpwegen ins Bolgental und am Grünten

Für Älpler in Bolsterlang und in Burgberg sind die Wege wichtig. Von einer „zeitgemäßen Erschließung“ ist die Rede. Was die Verantwortlichen hervorheben.
Von Silvia Reich-Recla
    Auf dem sanierten Alpweg ins Bolgental, vorne von links: Georg Baur (Amt für Ländliche Entwicklung, ALE), André Eckardt (Bürgermeister von Burgberg), Eric Beißwenger (Europaminister und Bergbauernpräsident), Rolf Walter (Bürgermeister von Bolsterlang), Christian Kreye (Leiter ALE Schwaben) und Christian Brutscher, Vorsitzender des Alpwirtschaftlichen Vereins im Allgäu. Foto: Silvia Reich-Recla

    Manch ein Wanderer ärgert sich über die vielen asphaltierten Wege an Berghängen im Oberallgäu, viele Radfahrer wiederum sind froh darüber. Essenziell aber sind solche Wege für die Alpwirtschaft, um Alpflächen bewirtschaften und Holz bei Bedarf abtransportieren zu können. Das wurde deutlich bei Ortsterminen in Bolsterlang und Burgberg. Dort stellte das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) zwei sanierte Alpwege vor.

