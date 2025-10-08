1,7 Millionen Euro kostet die Sanierung von zwei Alpwegen ins Bolgental und am Grünten

Manch ein Wanderer ärgert sich über die vielen asphaltierten Wege an Berghängen im Oberallgäu, viele Radfahrer wiederum sind froh darüber. Essenziell aber sind solche Wege für die Alpwirtschaft, um Alpflächen bewirtschaften und Holz bei Bedarf abtransportieren zu können. Das wurde deutlich bei Ortsterminen in Bolsterlang und Burgberg. Dort stellte das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) zwei sanierte Alpwege vor.
Viel Geld für zwei Alpwege
