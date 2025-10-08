Viel Geld für zwei Alpwege 1,7 Millionen Euro kostet die Sanierung von zwei Alpwegen ins Bolgental und am Grünten

Für Älpler in Bolsterlang und in Burgberg sind die Wege wichtig. Von einer „zeitgemäßen Erschließung“ ist die Rede. Was die Verantwortlichen hervorheben.