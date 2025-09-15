Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

Familie Gilb investiert 5 Millionen Euro in neue Chalets mit Spa und Schwimmbad in Burgberg

Feriendorf Alpzitt

Familie Gilb investiert fünf Millionen Euro in weitere Chalets in Burgberg

Aus neun mach 15: Zu den neuen Chalets der Burgberger „Alpzitt“ kommt auch ein Spa-Bereich mit Kosmetik und Massage. Wie alles im Jahr 2018 begann.
Von Silvia Reich-Recla
    • |
    • |
    • |
    Alpzitt, ein Dorf im Dorf Burgberg, mit Chalets, Speiselokal, Pools und Sauna: Sonja und Albert Gilb sind die Macher. Sie blicken aus dem neuen Rezeptionsgebäude.
    Alpzitt, ein Dorf im Dorf Burgberg, mit Chalets, Speiselokal, Pools und Sauna: Sonja und Albert Gilb sind die Macher. Sie blicken aus dem neuen Rezeptionsgebäude. Foto: Silvia Reich-Recla

    Was Sonja und Albert Gilb seit 2018 auf die Beine gestellt haben, ist ungewöhnlich: Aus dem ehemaligen Sägewerksgelände mitten in Burgberg, hat das Ehepaar eine „Dorf im Dorf“ gestaltet mit Holzhütten, Fischweiher, Freiluftpools und Saunen. Von den 15 Holzhütten sind sechs ganz neu. Das Übernachten in der „Alpzitt“ ist nicht gerade günstig. Eine spontane Nacht für zwei ist ab ungefähr 500 Euro zu haben, sagt Albert Gilb.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden