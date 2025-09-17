Familie Gilb investiert fünf Millionen Euro in weitere Chalets in Burgberg

Was Sonja und Albert Gilb seit 2018 auf die Beine gestellt haben, ist ungewöhnlich: Aus dem ehemaligen Sägewerksgelände mitten in Burgberg, hat das Ehepaar eine „Dorf im Dorf“ gestaltet mit Holzhütten, Fischweiher, Freiluftpools und Saunen. Von den 15 Holzhütten sind sechs ganz neu. Das Übernachten in der „Alpzitt“ ist nicht gerade günstig. Eine spontane Nacht für zwei ist ab ungefähr 500 Euro zu haben, sagt Albert Gilb.

