Ausstellung im Kleinwalsertal erinnert an einen in Vergessenheit geratenen Gedenktag

„Das Datum ist in der Wahrnehmung der Bevölkerung heute vergessen.“ Das sagt Thomas Gayda. Der promovierte Musikhistoriker aus Mittelberg meint damit den 20. September 1945 und dessen Bedeutung. An diesem Tag wurde mit einem Festakt offiziell die Wiedervereinigung des Kleinwalsertales mit Vorarlberg vollzogen. Sieben Jahre hatte die Region zum Gau Schwaben gehört – als Folge des sogenannten „Anschlusses“ Österreichs im März 1938 an das von den Nationalsozialisten beherrschte Deutsche Reich.
Im Brennpunkt der Geschichte
