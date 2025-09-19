Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

Ausstellung im Kleinwalsertal erinnert an einen in Vergessenheit geratenen Gedenktag

Im Brennpunkt der Geschichte

Ausstellung im Kleinwalsertal erinnert an einen in Vergessenheit geratenen Gedenktag

Eine Ausstellung im Kleinwalsertal erinnert an dramatische Tage am Ende des Zweiten Weltkriegs und die historische Bedeutung des 20. September 1945 für das Tal.
Von Klaus Schmidt
    • |
    • |
    • |
    "Heimat kehrt zur Heimat wieder": Mit einem Gedicht werden hochrangige Gäste aus Bregenz am 20. September 1945 zum Festakt anlässlich der Wiedervereinigung des Kleinwalsertales mit Vorarlberg an der Walserschanz empfangen.
    "Heimat kehrt zur Heimat wieder": Mit einem Gedicht werden hochrangige Gäste aus Bregenz am 20. September 1945 zum Festakt anlässlich der Wiedervereinigung des Kleinwalsertales mit Vorarlberg an der Walserschanz empfangen. Foto: Karl-Max-Kessler-Archiv

    „Das Datum ist in der Wahrnehmung der Bevölkerung heute vergessen.“ Das sagt Thomas Gayda. Der promovierte Musikhistoriker aus Mittelberg meint damit den 20. September 1945 und dessen Bedeutung. An diesem Tag wurde mit einem Festakt offiziell die Wiedervereinigung des Kleinwalsertales mit Vorarlberg vollzogen. Sieben Jahre hatte die Region zum Gau Schwaben gehört – als Folge des sogenannten „Anschlusses“ Österreichs im März 1938 an das von den Nationalsozialisten beherrschte Deutsche Reich.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden