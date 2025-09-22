256 Tonnen-Träger über der B19: Darauf müssen sich Autofahrer einstellen

Es ist Halbzeitpause beim Großprojekt – und im Herbst 2025 geht es rund an der B19-Illerbrücke im Sonthofer Süden. Gleich an drei Stellen stehen im zweiten von vier Abschnitten große Etappen auf dem Plan. Insgesamt soll die Erneuerung der aus dem Jahr 1969 stammenden Brücke über die Iller einschließlich „Facelift“ für die Anschlussstelle Sonthofen/Süd bis zur planmäßigen Fertigstellung im Sommer 2027 über vier Bauphasen 19 Millionen Euro kosten. „Wir haben täglich Hochbetrieb, aber diese aktuelle Phase ist eine zentrale in diesem Projekt“, sagt Dr. Christian Hocke vom Staatlichen Bauamt Kempten. „Jetzt kann jeder erkennen, wie die neue Brücke bald aussehen wird.“

Verkehr auf der B19 für zehn Minuten gestoppt

Denn in den letzten Tagen des Septembers entsteht das Grundgerüst für den östlichen Teil der neuen Fahrbahn. 16 Träger werden in dieser Phase – ein Dutzend noch im Rest dieser Woche – vom Grundstück des ehemaligen Schlachthauses über die Fahrbahn auf die östliche Seite der Brücke gehoben. Für dieses Manöver – jeder dieser 37 Meter langen Kolosse ist 16 Tonnen schwer – wird die B19-Brücke in Intervallen für zehn Minuten gesperrt, bzw. der Verkehr für beide Fahrtrichtungen gestoppt.

Icon vergrößern 17 Meter lang und 16 Tonnen schwer sind die insgesamt 16 Träger, die über die B19 gehoben werden müssen. Foto: Benjamin Liss Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen 17 Meter lang und 16 Tonnen schwer sind die insgesamt 16 Träger, die über die B19 gehoben werden müssen. Foto: Benjamin Liss

Die Joche für die Träger wurden bereits in der vergangenen Woche vom Baufeld über die B19 gehoben. „Für die Kranhübe und für das Umsetzen des Gerüstes müssen wir den Verkehr jeweils kurz stoppen, aber wir versuchen die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten“, sagt Hocke. „Das dürfte nicht für allzu lange Verzögerungen sorgen.“ Am kommenden Donnerstag sollen die Hübe über die B19 laut Hocke abgeschlossen sein.

Neue Brücke über die Iller: Betonarbeiten noch 2025

Im nächsten Schritt wird das Traggerüst mit zwei Elementen von je 40 Metern Länge in die künftige Endposition eingehoben – insgesamt werden dafür binnen weniger Tage 136 Tonnen verbaut. Hocke rechnet zudem damit, dass noch in diesem Jahr sowohl die Holzschalung angebracht als auch der Beton für das Konstrukt gegossen werden kann. Dieser Abschnitt dürfte exakt ein Jahr nach dem Entstehen des „westlichen Pendants“ der Brücke anstehen: Im vergangenen Dezember bekam die neue B19-Fahrbahn erstmals ein Gesicht, als 20 Arbeiter in von zehn Stunden den ersten Überbau mit 800 Kubikmeter Beton ausgossen.

Sieben Betonmischer zirkulierten nonstop zwischen dem Mischwerk und der Baustelle. Immerhin mussten die Arbeiter eine Breite von sieben Metern und eine Tiefe von 1,50 Meter auf die Brückenlänge von 78 Metern ausgießen. Diese schon fertige Brücke, auf der der Verkehr aktuell läuft, soll in der finalen Phase um fast sieben Meter in einem hydraulischen Mammut-Akt in die Endposition gehoben werden.

Anschlussstelle Sonthofen Süd wird auch erneuert

Zu einer weiteren Einschränkung für Autofahrer kommt es etwa 200 Meter nördlich dieser Großbaustelle, wenn der Ersatzneubau an der Anschlussstelle Sonthofen Süd konstruiert wird. Diese kleinere Brücke auf Höhe des ehemaligen Schlachthauses wird ebenfalls erneuert – aktuell verläuft der Verkehr über eine Behelfsbrücke. Während der siebentägigen Vollsperrung vom 16. bis 22. Oktober wird das Traggerüst eingehoben. Vom 9. bis 15. Oktober ist diese Stelle bereits in Richtung in Oberstdorf gesperrt.

In einem dritten Abschnitt des „heißen Herbsts“ findet eine weitere Halbsperrung (18 bis 6 Uhr) in Fahrtrichtung Oberstdorf vom 22. Oktober bis 7. November auf Höhe des ehemaligen Wertstoffhof-Standorts statt. Die 800 Meter lange Fahrbahn zwischen Sonthofen Nord und der Stelle Süd wird erneuert – dazu wird zunächst gefräst, ehe neue Asphaltschichten aufgetragen, Markierungen angebracht und Planken und Leitwände installiert werden. Die seit Juni gesperrte Abfahrtsrampe an der Stelle „Sonthofen Süd“ von Oberstdorf kommend bleibt darüber hinaus bis Ende November weiter gesperrt.