Nach ÖPNV-Chaos in Blaichach: Bahn schickt zusätzliche Busse – vorerst

Zusätzliche Busse brachten am Mittwochmorgen, 9. Oktober 2025, die Schülerinnen und Pendler von Blaichach nach Immenstadt. Wegen Bauarbeiten an den Gleisen verkehrt südlich von Kempten bis Ende Oktober Schienenersatzverkehr. Montag- und Dienstagmorgen waren die Busse im morgendlichen Schul- und Berufsverkehr um 7.34 Uhr so überfüllt, dass in Blaichach Dutzende von Fahrgästen nicht einsteigen konnten.
Schienenersatzverkehr
