Schienenersatzverkehr: Bahn schickt Mittwoch und Donnerstag mehr Busse nach Blaichach. Zukunft ungewiss.

Schienenersatzverkehr

Nach ÖPNV-Chaos in Blaichach: Bahn schickt zusätzliche Busse – vorerst

Nach dem Chaos vom Dienstag klappt es am Mittwoch besser. Alle Schüler und Pendler könne in die Busse des Schienenersatzverkehrs einsteigen. Doch wie geht es weiter?
Von Sibylle Mettler
    Anstehen vor dem Schienenersatzverkehr: Die Bahn setzt aktuell mehr Busse ein, die Züge im Oberallgäu ersetzen sollen. Dann kann sich aber schon bald wieder ändern.
    Anstehen vor dem Schienenersatzverkehr: Die Bahn setzt aktuell mehr Busse ein, die Züge im Oberallgäu ersetzen sollen. Dann kann sich aber schon bald wieder ändern. Foto: Benjamin Liss

    Zusätzliche Busse brachten am Mittwochmorgen, 9. Oktober 2025, die Schülerinnen und Pendler von Blaichach nach Immenstadt. Wegen Bauarbeiten an den Gleisen verkehrt südlich von Kempten bis Ende Oktober Schienenersatzverkehr. Montag- und Dienstagmorgen waren die Busse im morgendlichen Schul- und Berufsverkehr um 7.34 Uhr so überfüllt, dass in Blaichach Dutzende von Fahrgästen nicht einsteigen konnten.

