Blick in die lokale Bierszene und durstlöschende Fahrradtouren

„Bierradeln Alpen und Jura – 40 durstlöschende Velotouren“ heißt ein bei Helvetiq neu erschienener Fahrradreiseführer von Dres Balmer und Pierre Pauqauy. Laut Pressemitteilung haben die Autoren eine „Auswahl der schönsten Pässe und Panoramarouten“ erradelt. Darunter sind auch zwei Touren in der Region, die beide durch Sonthofen führen - die eine ins Brauereidorf Rettenberg, die andere nach Weiler.

Ulrich Weigel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87549 Rettenberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Brauerei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis