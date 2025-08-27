Icon Menü
Bierradeln Alpen und Jura: Diese Brauereien im Oberallgäu bleiben im neuen Radreiseführer unerwähnt

Brauereien im Allgäu

Blick in die lokale Bierszene und durstlöschende Fahrradtouren

Das Buch „Bierradeln Alpen und Jura – 40 durstlöschende Velotouren“ beschreibt zwei Runden im Allgäu, ohne die tatsächliche Vielfalt zu berücksichtigen.
Von Ulrich Weigel
    Im Brauereidorf Rettenberg gibt es mehr als nur eine Brauerei. Trotzdem hebt ein Bierradel-Führer nur einen Betrieb hervor.
    Im Brauereidorf Rettenberg gibt es mehr als nur eine Brauerei. Trotzdem hebt ein Bierradel-Führer nur einen Betrieb hervor. Foto: Charly Höpfl (Archivbild)

    „Bierradeln Alpen und Jura – 40 durstlöschende Velotouren“ heißt ein bei Helvetiq neu erschienener Fahrradreiseführer von Dres Balmer und Pierre Pauqauy. Laut Pressemitteilung haben die Autoren eine „Auswahl der schönsten Pässe und Panoramarouten“ erradelt. Darunter sind auch zwei Touren in der Region, die beide durch Sonthofen führen - die eine ins Brauereidorf Rettenberg, die andere nach Weiler.

