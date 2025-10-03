Rätselraten im Rathaus: Das Rennen um das wichtigste Amt Sonthofens läuft

Nur Jortzig steht fest:

Als erste Partei spielen die Grünen mit offenen Karten. Seit Juli steht fest, dass Thomas Jortzig für das Amt des Bürgermeisters kandidiert. „Ich versuche nicht nur im Stadtrat mit unterschiedlichen Fraktionen, sondern auch in meiner täglichen Arbeit in der Schule, Ideen zu sammeln und als eine Art Schnittstelle das Bestmögliche daraus zu bündeln“, sagte der 52-jährige Förderschullehrer und Familienvater nach seiner ersten Interessenbekundung. Ende Juli nominierte der Ortsvorstand von Bündnis 90/Grüne Jortzig offiziell.

„Thomas Jortzig ist eine führungsstarke Person mit klaren politischen Zielen. Er kann zusammenführen und ist eine gute Wahl für Sonthofen“, sagt Ortssprecher Josef Herz. Sein Ziel sei eine moderne Kommunalpolitik, die mit den Herausforderungen der Zukunft wachse – ob „beim Klimaschutz, der Digitalisierung oder beim nachhaltigen Wirtschaften“, betont Jortzig. „Beim Thema Nachhaltigkeit geht es darum, wie man eine Stadt aufstellt, damit man den Menschen in 30 Jahren eine gute Zukunft ermöglicht.“ Mit seiner Kandidatur gab der 52-Jährige den Startschuss für das Rennen um den offenen Posten als Rathauschef.