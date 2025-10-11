Obermaiselsteiner wollen Kreisvorsitzende der Jungen Union als Bürgermeisterkandidatin

Die Mehrheit der Obermaiselsteiner will eine 26-jährige Frau mit Wurzeln in der CSU als Bürgermeister-Kandidatin für die Kommunalwahl 2026. Bei der Nominierungsversammlung der Einheitsliste gab mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten ihre Stimme Philine Blees. Zuvor hatten sich drei Kandidatinnen und Kandidaten, die ein Gremium unter allen Bewerbern ausgewählt hat, den Bürgern auf einer Podiumsdiskussion vorgestellt. Es präsentierten sich:

Sibylle Mettler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87538 Obermaiselstein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nominierungsversammlung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis