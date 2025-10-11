Icon Menü
Bürgermeisterwahl in Obermaiselstein: Philine Blees (26) aus Immenstadt setzt sich mit großer Mehrheit durch

Kommunalwahl 2026

Obermaiselsteiner wollen Kreisvorsitzende der Jungen Union als Bürgermeisterkandidatin

Bei der Nominierungsversammlung der Einheitsliste setzt sich eine 26-Jährige durch. Tourismus, Wirtschaft, Wohnungen und Kommunikation bestimmen die Diskussion.
Von Sibylle Mettler
    Barbara Renn (von links), Thorsten Grömmer und Philine Blees kandidierten für den Platz auf der Einheitsliste um das Bürgermeisteramt in Obermaiselstein. Blees machte das Rennen.
    Barbara Renn (von links), Thorsten Grömmer und Philine Blees kandidierten für den Platz auf der Einheitsliste um das Bürgermeisteramt in Obermaiselstein. Blees machte das Rennen. Foto: Sibylle Mettler

    Die Mehrheit der Obermaiselsteiner will eine 26-jährige Frau mit Wurzeln in der CSU als Bürgermeister-Kandidatin für die Kommunalwahl 2026. Bei der Nominierungsversammlung der Einheitsliste gab mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten ihre Stimme Philine Blees. Zuvor hatten sich drei Kandidatinnen und Kandidaten, die ein Gremium unter allen Bewerbern ausgewählt hat, den Bürgern auf einer Podiumsdiskussion vorgestellt. Es präsentierten sich:

