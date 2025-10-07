Chaos am Bahnhof mit dem Schienenersatzverkehr: Busse müssen Fahrgäste stehen lassen

Chaos vor dem Bahnhof in Blaichach: Verärgerte Menschen, Bundespolizei und verängstigte Kinder. Es gilt Bus statt Bahn. Wegen Bauarbeiten am Schienennetz fallen bis Ende Oktober 2025 im südlichen Oberallgäu die Züge aus. Zwischen Kempten, Oberstdorf und Oberstaufen verkehrt ein Schienenersatzverkehr. Doch Dutzende von Fahrgästen werden an der Straße stehen gelassen. Die Busse sind in den Morgenstunden so voll, dass keiner mehr rein passt.
Zugausfall wegen Bauarbeiten
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden