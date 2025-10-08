Icon Menü
Chaos am Bahnhof Blaichach mit Schienenersatzverkehr: Busse müssen Fahrgäste stehen lassen

Zugausfall wegen Bauarbeiten

Chaos am Bahnhof mit dem Schienenersatzverkehr: Busse müssen Fahrgäste stehen lassen

Im morgendlichen Schüler- und Berufsverkehr reicht die Kapazität der eingesetzten Busse nicht aus. Probleme gibt es vor allem am Bahnhof in Blaichach.
Von Sibylle Mettler
    Völlig überfüllt waren am Dienstagmorgen die Schienenersatzverkehr-Busse, die die Schüler und Pendler von Blaichach nach Immenstadt bringen sollten. Die Bundespolizei war vor Ort.
    Völlig überfüllt waren am Dienstagmorgen die Schienenersatzverkehr-Busse, die die Schüler und Pendler von Blaichach nach Immenstadt bringen sollten. Die Bundespolizei war vor Ort. Foto: Sibylle Mettler

    Chaos vor dem Bahnhof in Blaichach: Verärgerte Menschen, Bundespolizei und verängstigte Kinder. Es gilt Bus statt Bahn. Wegen Bauarbeiten am Schienennetz fallen bis Ende Oktober 2025 im südlichen Oberallgäu die Züge aus. Zwischen Kempten, Oberstdorf und Oberstaufen verkehrt ein Schienenersatzverkehr. Doch Dutzende von Fahrgästen werden an der Straße stehen gelassen. Die Busse sind in den Morgenstunden so voll, dass keiner mehr rein passt.

