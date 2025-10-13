Energiegeladenes Konzert mit dem Coro Pasubio und dem Singkreis Blaichach

60 Sängerinnen und Sänger werden am Samstag, 18. Oktober, gespannt auf die Zeichen von „Madame 1000 Volt“ achten. So hat eine Kritikerin einst die Leiterin des Singkreises Blaichach, Dedda Kreuzer Jehle, bezeichnet. Der Chor verspricht ein energiegeladenes Konzert, das die 30 Blaichacher Sängerinnen und Sänger mit dem Coro Pasubio aus dem Trentino unter der Leitung von Maestro Ivan Cobbe bestreiten.

Zusammengebracht hat die beiden Ensembles von der Nord- und der Südseite der Alpen ihr Gönner Ludwig Karg. In einem EG-geförderten Projekt machte der Energieexperte aus Blaichach die Bekanntschaft mit den italienischen Sängern. Aus ein paar improvisierten Takten im Reisebus reifte der Plan für ein gemeinsames Konzert zum 35-jährigen Bestehens des Singkreises Blaichach.

Gastchor aus dem Trentino ist ein Garant für volle Säle

In seiner Heimat ist der Coro Pasubio ein Garant für volle Säle. Ivan Cobbe hat dem Männerchor zahlreiche Kompositionen auf den Leib geschneidert und sich damit national Renommee verschafft. Seine Lieder erzählen auf Italienisch vom Grenzland oder den Augen Katharinas. Das berühmte „La Montanara“ des Trientiner Bergsteigerchores wird natürlich auch nicht fehlen.

Singkreis Blaichach stimmt mitreißende Gospels und afrikanische Klänge an

Mit dem Chor aus Blaichach verbindet die Sänger die Leidenschaft des Gesangs, die bei dem Konzert in einem gemeinsamen „Oh happy day“ mündet. Der Singkreis hat für sein Jubiläumskonzert mitreißende Gospels reaktiviert. Er stimmt aber auch nachdenkliche Töne an, etwa bei „Kein schöner Land“. Das lässt Chorleiterin Kreuzer-Jehle aber nicht als Volksweise durchgehen, sondern interpretiert es in einer Fassung, die mit afrikanischen Elementen zum Nachdenken anregt. Und aus Beethofens „Freude schöner Götterfunken“ wird das bekannte „Joyful, joyful“ aus dem Film Sister Act.

Obwohl es kein klassisches Kirchenkonzert ist, wird das Vaterunser einen Höhepunkt darstellen: zuerst gesungen vom Coro Pasubio in der alten Trientiner Sprache und einem modernen Chorsatz, dann vom Singkreis als „Baba Yetu“ aus dem Video Game Civilization IV.

Das Konzert des Singkreises Blaichach und des Coro Pasubio am Samstag, 18. Oktober 2025, findet in der katholischen Kirche St. Georg und Mauritius in Seifriedsberg statt. Es beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.