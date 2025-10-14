Unterillertaler wirken als Komparsen

Eine ganz neue Erfahrung durfte der Heimat- und Volkstrachtenverein Unterillertaler Kempten im Rahmen einer Euregio-Veranstaltung machen. Unter Professor Johann Mösenbichler führte das Euregio-Blasorchester das Tongemälde „Traum eines österreichischen Reservisten“ von Carl Michael Ziehrer auf, einmal in Hirschegg und ein zweites Mal in Nesselwang.

Da zu einem Tongemälde außer der Musik auch das Bild gehört, benötigte man für die Darstellung der verschiedenen Szenen Komparsen. Die Unterillertaler übernahmen die Rolle der Hochzeitsgesellschaft samt Brautpaar, der durchreisenden Zigeuner und des Pfarrers mit Ministranten. Für alle beteiligten Unterillertaler war dieser Part mit viel erforderlicher Fantasie, aber auch mit viel Spaß verbunden.

Dank an Regisseur Sepp Strasser und an Simon Gehring für die gelungene Durchführung.

