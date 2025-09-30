Riesen-Investition in Oberjoch 15 Chalets und Mitarbeiterhäuser: Großbaustelle im Familux Hotel lässt noch auf sich warten

Im Fokus des Invests von über 50 Millionen Euro steht der Bau von 15 Chalets und zwei Mitarbeiterhäusern. Darin sind auch Wohnungen für Einheimische geplant.