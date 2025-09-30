15 Chalets und Mitarbeiterhäuser: Großbaustelle im Familux Hotel lässt noch auf sich warten

Die Großbaustelle im Familux Hotel in Oberjoch lässt noch auf sich warten: Vor einem Jahr befürworteten die Hindelanger Gemeinderäte den Modernisierungsplan der Unternehmerfamilie Mayer aus dem Bezirk Reutte. Jetzt segneten sie den Entwurf eines Vorhaben- und Erschließungsplans ab. Sprach Hoteldirektor Volker Küchler 2024 noch von einer Investition in Höhe von 40 Millionen Euro, so sind jetzt 55 Millionen im Gespräch. Ob tatsächlich von Frühjahr bis Herbst 2026 gebaut werden kann, steht aber noch nicht fest. Küchler sagt auf Anfrage: „Solch ein Genehmigungsverfahren dauert seine Zeit, aber ich bin Optimist.“
Riesen-Investition in Oberjoch
