Diese Allgäuer Bergbahn brachte schon Millionen Ausflügler auf den Gipfel

36 Kilometer Pisten im Winter, ein Blumenberg im Sommer – Die Fellhornbahn bei Oberstdorf ist seit ihrem Bau ein Zugpferd für den Tourismus in der Region. Bei Skifahrern und Wanderern ist die Seilbahn beliebt, bei Naturschützern seit dem Bau der ersten Anlagen umstritten. Jetzt feiert die Bergbahn ihr 50-jähriges Bestehen – und zugleich die im Sommer abgeschlossene Modernisierung.
Neue Kabinen locken mit Besonderheit
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden