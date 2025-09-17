Icon Menü
Diese Allgäuer Bergbahn brachte schon Millionen Ausflügler auf den Gipfel

In Spitzenzeiten fährt die Fellhornbahn bis zu 3000 Passagiere pro Stunde auf den Berg. Wie aus einem umstrittenen Projekt eine Erfolgsgeschichte wurde.
Von Michael Mang
    Die neuen Großkabinen der Fellhornbahn I mit bodentiefen Wänden aus Plexiglas für eine bessere Aussicht sind seit August in Betrieb.
    Die neuen Großkabinen der Fellhornbahn I mit bodentiefen Wänden aus Plexiglas für eine bessere Aussicht sind seit August in Betrieb. Foto: Matthias Becker

    36 Kilometer Pisten im Winter, ein Blumenberg im Sommer – Die Fellhornbahn bei Oberstdorf ist seit ihrem Bau ein Zugpferd für den Tourismus in der Region. Bei Skifahrern und Wanderern ist die Seilbahn beliebt, bei Naturschützern seit dem Bau der ersten Anlagen umstritten. Jetzt feiert die Bergbahn ihr 50-jähriges Bestehen – und zugleich die im Sommer abgeschlossene Modernisierung.

