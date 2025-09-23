Die Fellhornbahn fährt jetzt schneller

Knapp eine Minute schneller rollen die neuen Kabinen auf das Fellhorn, durch die bodentiefen Plexiglasfenster können die Passagiere in die Berge blicken - im Sommer wurde die Modernisierung der Bergbahn abgeschlossen, jetzt wurde das 50-jährige Bestehen gefeiert. Mit zwei Jahren Verspätung, denn im Jahr 1973 ging die erste Fellhornbahn in Betrieb. Welche Bedeutung die Bahn für Gäste und Einheimische hat, zeigte die hohe Zahl von Wanderern und Bergsteigern, die am Tag des Festakts auf den Berg fuhren.

Michael Mang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87561 Oberstdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fellhornbahn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis