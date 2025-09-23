Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

Fellhornbahn in Oberstdorf fährt jetzt schneller: 50. Jubiläum und neue Großkabinen

Bergbahn feiert Geburtstag

Die Fellhornbahn fährt jetzt schneller

Nach abgeschlossener Modernisierung wird das 50-jährige Bestehen der Fellhornbahn in Oberstdorf gefeiert. Das wurde erneuert.
Von Michael Mang
    • |
    • |
    • |
    Die neuen Großkabinen der Fellhornbahn wurden beim Festakt gesegnet. Die Bergbahnvorstände Johannes Krieg und Andreas Gapp (im Bild) erläuterten die Details des Modernisierungsprojekts.
    Die neuen Großkabinen der Fellhornbahn wurden beim Festakt gesegnet. Die Bergbahnvorstände Johannes Krieg und Andreas Gapp (im Bild) erläuterten die Details des Modernisierungsprojekts. Foto: Ralf Lienert

    Knapp eine Minute schneller rollen die neuen Kabinen auf das Fellhorn, durch die bodentiefen Plexiglasfenster können die Passagiere in die Berge blicken - im Sommer wurde die Modernisierung der Bergbahn abgeschlossen, jetzt wurde das 50-jährige Bestehen gefeiert. Mit zwei Jahren Verspätung, denn im Jahr 1973 ging die erste Fellhornbahn in Betrieb. Welche Bedeutung die Bahn für Gäste und Einheimische hat, zeigte die hohe Zahl von Wanderern und Bergsteigern, die am Tag des Festakts auf den Berg fuhren.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden