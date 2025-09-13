Icon Menü
Georgs Geowelt: Einmaliger Forscherpfad bringt Kindern die Erdgeschichte in Bad Hindelang spielerisch nah.

Etwas Besonders in Hindelang

Georgs Geowelt macht nicht nur Kindern Laune auf Fossilien, Gesteine und Wasser: Start in Bad Hindelang

In Zusammenarbeit mit der Uni Würzburg entsteht ein Forscherpfad, der Naturerlebnisse mit Abenteuer und Erdgeschichte verknüpft. Auf was Eltern achten sollten.
Von Silvia Reich-Recla
    Im Herbst 2025 eröffnet: Georgs Geowelt, ein Forscherpfad (nicht nur) für Kinder in Bad Hindelang. Foto: Wolfgang B. Kleiner

    Wie gelangt die versteinerte Muschel auf den Berg? Warum kommt uns Venedig Jahr für Jahr mehrere Millimeter entgegen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es auf einem neuen Forscherpfad namens Georgs Geowelt in Bad Hindelang. Er ist geeignet für Kinder ab acht Jahren, aber auch für Jugendliche und Erwachsene und erstreckt sich über fünf Kilometer und 260 Höhenmeter auf naturbelassenen Wanderwegen.

