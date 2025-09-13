Georgs Geowelt macht nicht nur Kindern Laune auf Fossilien, Gesteine und Wasser: Start in Bad Hindelang

Wie gelangt die versteinerte Muschel auf den Berg? Warum kommt uns Venedig Jahr für Jahr mehrere Millimeter entgegen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es auf einem neuen Forscherpfad namens Georgs Geowelt in Bad Hindelang. Er ist geeignet für Kinder ab acht Jahren, aber auch für Jugendliche und Erwachsene und erstreckt sich über fünf Kilometer und 260 Höhenmeter auf naturbelassenen Wanderwegen.
Etwas Besonders in Hindelang
