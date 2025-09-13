Etwas Besonders in Hindelang Georgs Geowelt macht nicht nur Kindern Laune auf Fossilien, Gesteine und Wasser: Start in Bad Hindelang

In Zusammenarbeit mit der Uni Würzburg entsteht ein Forscherpfad, der Naturerlebnisse mit Abenteuer und Erdgeschichte verknüpft. Auf was Eltern achten sollten.