Nach nur einem Jahr: Goldener Gockel für Familie Geiß und den Landhof Gschwender in Kranzegg

Was tun mit einem ehemaligen Bauernhof, der nicht mehr bewirtschaftet wird? In einer Etage wohnen, die andere fest vermieten und auch zwei Ferienwohnungen anbieten. Ja, und diese dann über eine schöne Homepage sowie große Portale im Internet präsentieren. So machen es Alexandra und Gerhard Geiß aus Kranzegg. 2024 haben sie mit dem Vermieten angefangen. Mit durchschlagendem Erfolg. Vor Kurzem wurden sie von der Vereinigung „Blauer Gockel – Bauernhof- und Landurlaub“ mit dem begehrten Goldenen Gockel geehrt, so wie drei weitere Oberallgäuer Betriebe.
Besonders gastfreundlich
