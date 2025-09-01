Trotz mehrerer Schilder: Autofahrer parken Rettungsweg mitten in Wandergebiet zu

Die Polizei hat am Sonntagmittag mehrere Falschparker in Hinang, einem Ortsteil von Sonthofen, verwarnt. Wie die Polizei mitteilt, stellten die Autofahrer ihre Pkws auf der Zufahrtsstraße zum Berghotel Sonnenklause ab. Das Hotel und die Zufahrt liegen mitten in einem Wandergebiet.

Die gesamte Straße ist jedoch ein Rettungsweg, in dem absolutes Halteverbot gilt. Darauf weisen laut Polizei auch mehrere Schilder hin.

Autofahrer parken auf Rettungsweg in Hinang bei Sonthofen

Das Parken auf einem Rettungsweg ist nicht nur eine Ordnungswidrigkeit, so die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Im Ernstfall können die geparkten Autos das Eintreffen der Einsatzkräfte verzögern oder gar aufhalten, was wiederum lebensgefährliche Folgen haben kann.

Alle Nachrichten aus dem südlichen Oberallgäu finden Sie hier.