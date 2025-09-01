Icon Menü
Hinang/Sonthofen: Trotz mehrerer Schilder - Autofahrer parken Rettungsweg zu

Falschparker in Sonthofen

Trotz mehrerer Schilder: Autofahrer parken Rettungsweg mitten in Wandergebiet zu

In Hinang bemerkt die Polizei am Sonntag mehrere Autos, die in einer Straße mit absolutem Halteverbot abgestellt wurden. Es hagelt Verwarnungen.
Von Allgäuer Zeitung
    Zahlreiche Schilder weisen auf ein absolutes Halteverbot hin. Doch im Sonthofer Ortsteil Hinang interessierte das einige Autofahrer nur wenig.
    Zahlreiche Schilder weisen auf ein absolutes Halteverbot hin. Doch im Sonthofer Ortsteil Hinang interessierte das einige Autofahrer nur wenig.

    Die Polizei hat am Sonntagmittag mehrere Falschparker in Hinang, einem Ortsteil von Sonthofen, verwarnt. Wie die Polizei mitteilt, stellten die Autofahrer ihre Pkws auf der Zufahrtsstraße zum Berghotel Sonnenklause ab. Das Hotel und die Zufahrt liegen mitten in einem Wandergebiet.

    Die gesamte Straße ist jedoch ein Rettungsweg, in dem absolutes Halteverbot gilt. Darauf weisen laut Polizei auch mehrere Schilder hin.

    Autofahrer parken auf Rettungsweg in Hinang bei Sonthofen

    Das Parken auf einem Rettungsweg ist nicht nur eine Ordnungswidrigkeit, so die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Im Ernstfall können die geparkten Autos das Eintreffen der Einsatzkräfte verzögern oder gar aufhalten, was wiederum lebensgefährliche Folgen haben kann.

