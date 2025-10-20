Fotografen stören Retter bei Notarzt-Einsatz in Bad Hindelang: So reagiert der Veranstalter

Mehrere Zwischenfälle überschatteten das diesjährige Jochpassmemorial am Wochenende. Nach Informationen unserer Redaktion erlitt ein Teilnehmer, der vor dem Start bei den Fahrzeugen stand, am Samstag einen Herzinfarkt. Er konnte laut Uwe Lassau, Vorsitzender des Veranstaltervereins Jochpass-Oldtimer-Memorial, sofort medizinisch versorgt werden von einem anwesenden Notarzt. Am Sonntag krachte ein Teilnehmer mit seinem Fahrzeug offenbar in die Bordsteinkante am Ortsausgang von Bad Hindelang. Fahrer und Beifahrer verletzten sich und wurden ins Klinikum nach Kempten gebracht. Auch da war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

