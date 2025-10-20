Icon Menü
Jochpass Memorial: Fotografen stören Notarzt bei Rettungseinsatz in Bad Hindelang – Reaktion des Veranstalters

Ärger beim Jochpass Memorial

Fotografen stören Retter bei Notarzt-Einsatz in Bad Hindelang: So reagiert der Veranstalter

Trotz des Vorfalls hatte ein Teilnehmer des Jochpass Memorials Glück: Mediziner sind vor Ort und greifen sofort ein. So retten sie einem Mann wohl das Leben.
Von Silvia Reich-Recla
    Immer wieder wurde am Sonntag das Rennen auf den Jochpass unterbrochen. Mehrere Autos rutschten in die Leitplanken beim Oldtimer-Memorial. Nach einem Unfall am Ortsausgang von Bad Hindelang, wurden zwei Verletzte ins Klinikum nach Kempten gebracht.
    Mehrere Zwischenfälle überschatteten das diesjährige Jochpassmemorial am Wochenende. Nach Informationen unserer Redaktion erlitt ein Teilnehmer, der vor dem Start bei den Fahrzeugen stand, am Samstag einen Herzinfarkt. Er konnte laut Uwe Lassau, Vorsitzender des Veranstaltervereins Jochpass-Oldtimer-Memorial, sofort medizinisch versorgt werden von einem anwesenden Notarzt. Am Sonntag krachte ein Teilnehmer mit seinem Fahrzeug offenbar in die Bordsteinkante am Ortsausgang von Bad Hindelang. Fahrer und Beifahrer verletzten sich und wurden ins Klinikum nach Kempten gebracht. Auch da war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

