Fleischerhandwerk als „Berufung“: Geschwister betreiben Metzgerei in Bad Oberdorf in vierter Generation

Kinder, die in einer Metzgerfamilie aufgewachsen sind, haben sicherlich einen anderen Bezug zum Schlachten von Tieren als Menschen, die mit Vegetarier-Eltern groß wurden. Für Matthias Endraß (37) aus Bad Oberdorf und seine Schwester Katharina (32) war es ganz normal, dass immer wieder ein Rind aus dem Ort in den Schlachtraum der kleinen Metzgerei geführt und erlegt wurde, um dann daraus Fleisch und Wurst zu gewinnen. Die kleine Metzgerei dort besteht seit 100 Jahren und wird nun in vierter Generation geführt.

