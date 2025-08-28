Motorradfahrer muss Auto ausweichen und landet im Graben - Autofahrer fährt weiter

Am Mittwoch hat ein rücksichtsloser Autofahrer einen Unfall verursacht und ist anschließend vom Unfallort geflüchtet. Ein Motorradfahrer musste dem Auto ausweichen und landete dabei im Graben.

Auto fährt mitten auf dem Weg - Motorradfahrer muss ausweichen

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall zwischen 12:15 Uhr und 12:30 Uhr im Gebiet des Kemptner Waldes nahe der Waldkapelle Betzigau. Demnach fuhr ein unbekannter Autofahrer in einer scharfen Kurve des Kieswegs so weit in der Mitte, dass ein entgegenkommender 58-jähriger Motorradfahrer nach rechts in den Graben ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Motorradfahrer nach Ausweichmanöver verletzt - Autofahrer flüchtet

Glücklicherweise stürzte der Motorradfahrer bei dem Ausweichmanöver nicht, allerdings wurde er leicht verletzt. Der Unfallverursacher fuhr unterdessen weiter in Richtung Kaisermad. Das Motorrad wurde an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt, wodurch der Polizei zufolge ein Schaden in Höhe von knapp 500 Euro entstand.

Rotes Auto ist schon vorher aufgefallen

Der 58-Jährige sowie dessen 66-jähriger Begleiter wurden kurz darauf von einer Fahrradfahrerin angesprochen, der die Fahrweise des Autos zuvor schon negativ aufgefallen war. Laut ersten Informationen der Polizei handelt es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um ein rotes Auto mit „MN-“-Kennzeichen.

Polizei sucht wichtige Zeugin

Die Polizei sucht das Fahrzeug und bittet Zeugen, insbesondere die Fahrradfahrerin, die die beiden Motorradfahrer angesprochen hatte, sich zu melden. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831/9909-2050 entgegen.

Hier finden Sie weitere Nachrichten aus dem Oberallgäu.