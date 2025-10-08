Jugendliche treten in Oberstaufen an

Kürzlich fand bei der MSG Oberstaufen der elfte Wertungslauf zur Allgäuer Jugendkat-Slalom-Meisterschaft 2025 statt. Auch hier mischten sich die Lechbrucker unter die Starter. Fabian Marby belegte in der K2 hinter Alina Endreß und Daniel Zerr (beide MSG Sonthofen) den dritten Platz. Knapp gefolgt von Lian Lehmann auf Platz fünf. Kilian Huber landete im Mittelfeld. Die Mädchen der K3 hatten heute nicht so viel Glück: Mira Rotondaro wurde neunte, Lena Grieser 15. Aber – jedes Rennen ist ein Training – es war eine gute Vorbereitung für die Allgäu-Schwäbische Meisterschaft in Lechbruck.

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet

Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online.

Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!