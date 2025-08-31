Staatsanwaltschaft klagt Jugendlichen in 14 Fällen an - muss er die Einsätze zahlen?

Über Monate hat ein Brandstifter die Menschen in der Oberallgäuer Gemeinde Blaichach in Angst und Schrecken versetzt. Immer wieder loderten die Flammen. Seit der Festnahme eines jugendlichen Tatverdächtigen herrscht wieder Ruhe in der 5800-Einwohner-Gemeinde. Ob und inwieweit der Jugendliche wirklich verantwortlich zu machen ist, muss ein Gericht klären. Die Staatsanwaltschaft Kempten hat jetzt Anklage erhoben.
Brandserie in Blaichach
