Nach Brandserie in Blaichach: Staatsanwaltschaft klagt Jugendlichen in 14 Fällen an - muss er die Einsätze zahlen?

Brandserie in Blaichach

Staatsanwaltschaft klagt Jugendlichen in 14 Fällen an - muss er die Einsätze zahlen?

Die Behörde erhebt Anklage gegen einen Jugendlichen: Was die Ermittler ihm genau vorwerfen und wann das Jugendschöffengericht tagen soll.
Von Ulrich Weigel
    Ob Reifen in einer Garage oder Mülltonnen - an zahlreichen Stellen soll ein Brandstifter in Blaichach im vergangenen Jahr Unheil angerichtet haben. Jetzt hat die Kemptener Staatsanwaltschaft Anklage erhoben.
    Ob Reifen in einer Garage oder Mülltonnen - an zahlreichen Stellen soll ein Brandstifter in Blaichach im vergangenen Jahr Unheil angerichtet haben. Jetzt hat die Kemptener Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Foto: Benjamin Liss (Archivbild)

    Über Monate hat ein Brandstifter die Menschen in der Oberallgäuer Gemeinde Blaichach in Angst und Schrecken versetzt. Immer wieder loderten die Flammen. Seit der Festnahme eines jugendlichen Tatverdächtigen herrscht wieder Ruhe in der 5800-Einwohner-Gemeinde. Ob und inwieweit der Jugendliche wirklich verantwortlich zu machen ist, muss ein Gericht klären. Die Staatsanwaltschaft Kempten hat jetzt Anklage erhoben.

