Nachbarbeschwerde führt zu teilweisem Baustopp beim Bau eines Fünffamilienhauses in Kühberg

Beschwerde der Nachbarn

Streit um den Bau eines Mehrfamilienhauses in Kühberg: Darum wurde der Bau teilweise gestoppt

Der Bau in einem Teil der Tiefgarage steht still. Der Bauträger gibt einen Fehler im Plan zu, doch der Hausbau laufe wie genehmigt. Die Nachbarn bezweifeln das.
Von Silvia Reich-Recla
    Von oben betrachtet, rechts das im Bau befindliche Mehrfamilienhaus, links davon das kleine Haus der Schreivogels.
    Von oben betrachtet, rechts das im Bau befindliche Mehrfamilienhaus, links davon das kleine Haus der Schreivogels. Foto: Benjamin Liss

    Familie Schreivogel lebt seit einigen Jahren in Kühberg, einem Weiler an der Strecke nach Gunzesried. Das Ehepaar bewohnt ein kleines Häuschen. Ihre Terrasse wird durch eine 2,60 Meter hohe Stützmauer im Hang vom Nachbargrundstück getrennt. Dort oben stand in einigen Metern Entfernung bis 2024 ein Einfamilienhaus. Jetzt folgt ein dreigeschossiges Fünffamilienhaus mit Tiefgarage. Familie Schreivogel meint, der Bau sei viel zu hoch. Bauträger Michael Schramm (Alpenblick Immobilien) sagt hingegen: „Wie genehmigt, so wird gebaut.“

