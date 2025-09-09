Streit um den Bau eines Mehrfamilienhauses in Kühberg: Darum wurde der Bau teilweise gestoppt

Familie Schreivogel lebt seit einigen Jahren in Kühberg, einem Weiler an der Strecke nach Gunzesried. Das Ehepaar bewohnt ein kleines Häuschen. Ihre Terrasse wird durch eine 2,60 Meter hohe Stützmauer im Hang vom Nachbargrundstück getrennt. Dort oben stand in einigen Metern Entfernung bis 2024 ein Einfamilienhaus. Jetzt folgt ein dreigeschossiges Fünffamilienhaus mit Tiefgarage. Familie Schreivogel meint, der Bau sei viel zu hoch. Bauträger Michael Schramm (Alpenblick Immobilien) sagt hingegen: „Wie genehmigt, so wird gebaut.“
Beschwerde der Nachbarn
