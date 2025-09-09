Beschwerde der Nachbarn Streit um den Bau eines Mehrfamilienhauses in Kühberg: Darum wurde der Bau teilweise gestoppt

Der Bau in einem Teil der Tiefgarage steht still. Der Bauträger gibt einen Fehler im Plan zu, doch der Hausbau laufe wie genehmigt. Die Nachbarn bezweifeln das.