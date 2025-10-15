Wenn Männer den Aufstand planen: Der Theaterverein Ofterschwang bietet sehr unterhaltsame Neuproduktion

Der Theaterverein Ofterschwang spielt heuer sehr unterhaltsam „Göttinnen vum Hoan“, ein amüsantes Bühnenstück in Mundart nach der Komödie in drei Akten „Göttinnen weißblau“ von Cornelia Willinger. In ihr planen Männer den Aufstand gegen die Titelheldinnen. On ihnen das gelingt?

Turbulent geht es zu, hoch droben in den verschneiten Allgäuer Bergen, dem Ofterschwanger Horn. Dort regieren die drei ehrgeizigen Schwestern Traudl (Monika Marxer), Wilma (Martina Walk) und Vroni (Julia Haug) im alteingesessenen Familienbetrieb, dem „Berggasthof Illerblick“. All ihre Zeit, all ihre Liebe und Energie fließen in den Betrieb. Für Vronis und Wilmas Ehemänner Franz (Gerhard Socher) und Edi (Reiner Walk) bleiben da weder Zeit noch Zuwendung.

Zwei Ehemänner stehen unter dem Pantoffel

Die beiden Herren stehen voll unter dem Pantoffel und laufen seit Langem eher nebenbei mit. Traudl, bereits glücklich verwitwet, konzentriert sich inzwischen auf die Zukunft ihres Sohnes Andreas (Silas Keinath), den sie gewinnbringend verheiraten möchte. Andreas will nicht enden wie seine beiden geknechteten Onkel und greift bald zu höchst ungewöhnlichen Mitteln, um den Heiratsplänen seiner Mutter zu entkommen.

Als Franz auch noch den Bürgermeisterposten an seine Schwägerin Traudl verliert, verlässt ihn vollends die Lebensfreude. Er will aus dem Leben scheiden und organisiert seine eigene Beerdigung. Als auch Edis langgehegter Lebenstraum – eine Reise mit seiner Frau Wilma auf der Route 66 – platzt, sieht er in seinem Leben ebenso keinen Sinn mehr. Doch die Perspektive, dass die Ehefrauen - nach dem Tod der Männer - zu den wohlhabendsten Witwen der Gemeinde Ofterschwang gehören würden, gefällt Franz und Edi so ganz und gar nicht. So beschließen sie für all die erduldeten Lieblosigkeiten und Erniedrigungen endlich Rache zu nehmen ...

Aufführungen und Karten

Die Neuproduktion „Göttinnen vum Hoan“ des Theatervereins Ofterschwang feiert Premiere am Freitag, 17. Oktober, um 20 Uhr im Ofterschwanger Haus. Weitere Aufführungen der Komödie folgen dort am Samstag, 18. Oktober, um 20 Uhr, am Sonntag, 19. Oktober, um 13.30 Uhr (Nachmittagsvorstellung, für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt frei), am Donnerstag, 23. Oktober, um 20 Uhr, am Freitag, 24. Oktober, um 20 Uhr, und am Samstag, 25. Oktober, um 20 Uhr. Der Preis für die Eintrittskarte beträgt acht Euro. Karten für diese Komödie gibt es in allen Gästeämtern der Hörnerdörfer, Telefon 08326/3646-0.