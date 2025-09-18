Icon Menü
Neuer Pfarrer Sieghard Sapper bringt frischen Wind und Sportleidenschaft nach Blaichach

Evangelische Kirche Oberallgäu

Neuer Pfarrer: Er liebt Bergläufe und will mit der Gemeinde neue Wege gestalten

Pfarrer Sieghard Sapper hat seine neue Position in der evangelischen Kirchengemeinde Immenstadt-Blaichach angetreten. Die Vorgesetzten loben seine Energie.
Von Sibylle Mettler
    Sieghard Sapper hat als neuer Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Immenstadt-Blaichach seine erste Predigt gehalten.
    Sieghard Sapper hat als neuer Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Immenstadt-Blaichach seine erste Predigt gehalten. Foto: Herbert Waibel

    Im Pfarrhaus in Blaichach brennt wieder Licht. Nun wurde Pfarrer Sieghard Sapper als neuer Seelsorger der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Immenstadt-Blaichach in einem festlichen Einführungsgottesdienst auch offiziell willkommen geheißen. Mit der Einführung Pfarrer Sappers endet eine einjährige Vakanz, die der Kirchengemeinde viel Engagement und Organisation abverlangte. Sapper tritt die Nachfolge von Pfarrerin Gabriele Bleher an, die 15 Jahre lang die Gemeinde in Blaichach betreute.

