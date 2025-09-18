Neuer Pfarrer: Er liebt Bergläufe und will mit der Gemeinde neue Wege gestalten

Im Pfarrhaus in Blaichach brennt wieder Licht. Nun wurde Pfarrer Sieghard Sapper als neuer Seelsorger der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Immenstadt-Blaichach in einem festlichen Einführungsgottesdienst auch offiziell willkommen geheißen. Mit der Einführung Pfarrer Sappers endet eine einjährige Vakanz, die der Kirchengemeinde viel Engagement und Organisation abverlangte. Sapper tritt die Nachfolge von Pfarrerin Gabriele Bleher an, die 15 Jahre lang die Gemeinde in Blaichach betreute.
Evangelische Kirche Oberallgäu
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden