Pächterwechsel, Mietswohnungen: Was passiert gerade in Bad Hindelang?

Das Kurhaus Bad Hindelang spielt eine zentrale Rolle im Ort: Dort ist erster Anlaufpunkt für Urlauber in der Touristinfo, dort gibt es ein öffentliches WC und einen großen Saal, unter anderem für Bürgerversammlungen, wie am vergangenen Mittwoch. Zweiter Bürgermeister Eric Enders verkündete dort, dass ein Pächter das verwaiste Restaurant reaktivieren will, und zwar spätestens zum Weihnachtsmarkt, der am 27. November beginnt und an den drei darauffolgenden Wochenenden (jeweils Donnerstag bis Sonntag) stattfindet.

