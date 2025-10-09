Pächterwechsel, Mietswohnungen: Was passiert gerade in Bad Hindelang?

Icon Menü
Neues bei der Bürgerversammlung in Bad Hindelang: Kurhaus-Restaurant wird bald neu eröffnet

Bei der Hindelanger Bürgerversammlung geht es um den „Neuen“ im Kurhaus, den Hochwasserschutz in Oberjoch, den leer stehenden „Bären“ – und um noch viel mehr.
Von Silvia Reich-Recla
    Das Kurhaus Bad Hindelang beherbergt die Touristinfo und im rückwärtigen Teil ein Restaurant, das nach einer längeren Auszeit Ende November wieder aktiviert wird. Foto: Günter Jansen

    Das Kurhaus Bad Hindelang spielt eine zentrale Rolle im Ort: Dort ist erster Anlaufpunkt für Urlauber in der Touristinfo, dort gibt es ein öffentliches WC und einen großen Saal, unter anderem für Bürgerversammlungen, wie am vergangenen Mittwoch. Zweiter Bürgermeister Eric Enders verkündete dort, dass ein Pächter das verwaiste Restaurant reaktivieren will, und zwar spätestens zum Weihnachtsmarkt, der am 27. November beginnt und an den drei darauffolgenden Wochenenden (jeweils Donnerstag bis Sonntag) stattfindet.

