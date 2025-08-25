Das Ende einer Tradition: Diesmal gibt es kein Festzelt beim Viehscheid in Wertach

Seit Jahrzehnten gehört zum Viehscheid in Wertach ein Festzelt. Dieses Jahr allerdings nicht. Dennoch steigt am Donnerstag, 18. September, ein Fest rund um den Viehscheid mit Essensständen und Krämermarkt. Und auch ein ganz neuer Platz zum Zusammenhocken bietet sich im Herzen des Dorfes an.

Festzelt seit 1972 beim Wertacher Viehscheid

Ein Rückblick: 1972 wurde zum Wertacher Viehscheid erstmals ein großes Festzelt aufgestellt. Erste Festwirte waren bis 1993 Karl Demmel und Heinrich Seefelder. Georg und Luise Demmel lösten sie ab, 2014 folgten Stefan Kraus und Johannes Schmöger. 2022 teilten sie mit, dass sie das Festzelt nicht mehr bewirtschaften wollen. Bürgermeisterin Gertrud Knoll bemühte sich schon damals um Ersatz, letztendlich stieg Lubica Riedmiller ein, die ein kleines Festzelt bot. 2023 tat sich Riedmiller mit Felix Widenmayer (Engelbräu) zusammen. 2024 stieg auch Sepp Krönauer von der Schönegger Käsealm mit in den Festzeltbetrieb ein. Dieses Trio tritt nun aber nicht mehr an.

Der Hintergrund: Felix Widenmayer nennt finanzielle Gründe. Der Aufwand sei riesig, übrig bleibe aber nichts. „Die Kosten ziehen durch die Bank an“, sagt der Engelbräu-Chef. „Manche gehen bloß zum Viehscheid und dann gleich heim“, so ist seine Erfahrung. Engelbräu betreibt aber weiterhin das Festzelt beim Viehscheid in Pfronten und in Gunzesried. Dort kostet die Maß Bier heuer 10,50 Euro.

Keinen Wirt fürs Wertacher Viehscheid-Festzelt gefunden

Die Bürgermeisterin: In der Gemeinde ist schon lange bekannt, dass das letztjährige Trio den Festzelt-Betrieb nicht mehr stemmen wird. „Wir haben intensiv einen Nachfolger gesucht, aber niemanden gefunden“, sagt Knoll. Die Suche habe sich aufs ganze Allgäu erstreckt. „Die Arbeit ist viel und das finanzielle Risiko groß“, begründet sie die vielen Absagen auf die Anfragen bei Brauereien im gesamten Allgäu und auch bei den Vereinen vor Ort. In den vergangenen beiden Jahren habe sich die Gemeinde am Defizit des Viehscheid-Zeltbetriebs beteiligt.

Der Engel-Saal: Lubica Riedmiller, die Betreiberin des neu gebauten Engel-Saals, will in einer Art Pre-Opening am Viehscheidtag in Wertach den Saal öffnen. Die Einweihung des Neubaus ist im Oktober vorgesehen. Das dazu gehörige Hotel mit Restaurant wird derzeit gebaut und soll nächstes Jahr eröffnet werden.

Der Viehscheid: Eintreffen der sechs Alpherden mit ungefähr 700 Tieren zwischen 8.30 und 11 Uhr. Ab 8 Uhr Alphornblasen am Scheidplatz (Ortseingang, gegenüber Feneberg), von 8 bis 17 Uhr großer, bunter Krämermarkt im Dorf. Die Grüntenseestraße ist von 8 bis 14 Uhr gesperrt. Die Rinder laufen auf der Straße mitten durchs Dorf.

.