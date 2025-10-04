So schaut es in der Schule aus Ein Blick in die neu gebaute Mittelschule Blaichach/Burgberg: Sie bietet ein besonderes Konzept

Im Haus mit Lernlandschaften werden Schüler zum selbstständigen Arbeiten angeleitet. Was die Gemeinderäte aus Blaichach und Burgberg zum Gebäude sagen.