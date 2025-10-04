Ein Blick in die neu gebaute Mittelschule Blaichach/Burgberg: Sie bietet ein besonderes Konzept

Die Jugendlichen machen möglichst viel selbst, der Lehrer begleitet: das ist das Konzept der Mittelschule Blaichach/Burgberg. Für 11,5 Millionen Euro ist ein Teil des lang gezogenen Schulgebäudes an der Ettensberger Straße umgebaut worden in ein Haus mit Lernlandschaften. Neben dem klassischen Frontalunterricht gibt es dort Zeiten, in denen die Mittelschüler eigenständig außerhalb des Klassenzimmers in diesen Lernlandschaften Aufgaben erledigen können: auf einer Holzbühne auf Kissen lümmelnd oder an einer Theke auf einem eckigen Holzhocker sitzend. Ganz nach Belieben.
So schaut es in der Schule aus
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden