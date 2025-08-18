Icon Menü
Obermaiselstein sucht neuen Bürgermeister: Das ist der aktuelle Stand

Kommunalwahl 2026

Bürgermeister gesucht - So viele Menschen wollen als Rathauschef nach Obermaiselstein

Die Auswahlphase beginnt: Nach dem Bewerbungsschluss prüft nun ein siebenköpfiges Gremium die Bewerbungen für die Allgäuer Gemeinde. Im Herbst wird es ernst.
Von Ulrich Weigel
    Obermaiselstein sucht einen neuen Bürgermeister. Auf die Stellenausschreibung haben sich viele beworben. So geht es nun weiter.
    Obermaiselstein sucht einen neuen Bürgermeister. Auf die Stellenausschreibung haben sich viele beworben. So geht es nun weiter. Foto: Matthias Becker

    Zehn Menschen aus dem Allgäu und darüber hinaus wollen Bürgermeister oder Bürgermeisterin in Obermaiselstein (Oberallgäu) werden. Zumindest haben sich so viele Interessierte bei der Gemeinde beworben. Die hatte die Stelle ausgeschrieben, die mit Ende der laufenden Amtsperiode im Frühjahr 2026 frei wird. Bekanntlich kandidiert der derzeitige Obermaiselsteiner Bürgermeister Frank Fischer bei der nächsten Kommunalwahl am 8. März 2026 für den Chefsessel im Rathaus Durach.

