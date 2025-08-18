Bürgermeister gesucht - So viele Menschen wollen als Rathauschef nach Obermaiselstein

Zehn Menschen aus dem Allgäu und darüber hinaus wollen Bürgermeister oder Bürgermeisterin in Obermaiselstein (Oberallgäu) werden. Zumindest haben sich so viele Interessierte bei der Gemeinde beworben. Die hatte die Stelle ausgeschrieben, die mit Ende der laufenden Amtsperiode im Frühjahr 2026 frei wird. Bekanntlich kandidiert der derzeitige Obermaiselsteiner Bürgermeister Frank Fischer bei der nächsten Kommunalwahl am 8. März 2026 für den Chefsessel im Rathaus Durach.
Kommunalwahl 2026
