Neuer Partner in orthopädischer Gemeinschaftspraxis in Immenstadt

Wechsel in der fachübergreifenden orthopädischen Gemeinschaftspraxis im Gesundheitszentrum Immenstadt (GZI): Dr. Thilo Schneider hat als neuer Partner die Nachfolge von Dr. Holger Stöhr angetreten, der allerdings weiter für die Gemeinschaftspraxis arbeitet. Weitere Praxispartner sind wie bisher die Fachärzte Dr. Thomas Illig und Martin Beuckmann.

Dr. Thilo Schneider Foto: Dr. Thomas Illig

Der 40-jährige Schneider ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Er hat lange an der Klinik Immenstadt gearbeitet, zuletzt als Funktionsoberarzt in der Akutversorgung und Nachbehandlung von Unfallverletzten. Im Klinikum Memmingen erlangte er die Zusatzbezeichnung Spezielle Unfallchirurgie, an der neurochirurgischen Praxis Dr. Al-Khalaf in Kempten bildete er sich in der sogenannten interventionellen Schmerztherapie weiter.

Schneider erweitert die Gemeinschaftspraxis im Bereich Unfallchirurgie

Thilo Schneider erweitert die Gemeinschaftspraxis im Bereich Unfallchirurgie und bei bildwandlergesteuerten Infiltrationen der Wirbelsäule. Das bedeutet, dass unter Röntgen gezielt Spitzen an die Wirbelsäule gemacht werden. Das verbessere die Wirkung und sei zielgerichteter, erklären Mediziner. Schneider ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt seit fast zehn Jahren im Allgäu.

Dr. Holger Stöhr Foto: Dr. Thomas Illig

Operationen in Immenstadt und Oberstdorf

Dr. Holger Stöhr wird weiter in der Gemeinschaftspraxis tätig sein. Überwiegend werden von ihm Patienten mit Beschwerden an Schulter, Ellbogen und Kniegelenk behandelt. Daneben bleibt die Knochendichtemessung mit Behandlung der Osteoporose ein konservativer Schwerpunkt. Weiter operiert er wie bisher an der Klinik in Immenstadt und in Oberstdorf Schulter-, Ellbogen- und Kniegelenkserkrankungen.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Immenstadt im Allgäu

Lage : 729 Meter über Normalhöhennull (NHN)

Fläche : 81,44 Quadratkilometer (km²)

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Immenstadt: Allgäuer Bergbauernmuseum, Heimatmuseum Hofmühle, „Aquapark“ Inselsee, Alpsee Bergweld, Kletterwald Bärenfalle, Mittagbahn

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Immenstadt : Viehscheid, Immenstädter Sommer, Allgäu Triathlon, Bühler Seeweihnacht

Homepage : www.stadt-immenstadt.de